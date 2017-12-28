Барнаул, 28 декабря, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Аграрии, вырастившие в этом году внушительный урожай зерновых, так и не дождались от правительства РФ действенных мер, которые позволили бы продать его по ценам выше себестоимости. Но у них, по крайней мере, появилась надежда, что ситуация изменится. Такой вывод можно сделать из сообщения администрации Алтайского края по итогам состоявшегося 27 декабря заседания Государственного совета РФ. На этом мероприятии президент Владимир Путин обратил внимание на рекордный объем выращенного в стране зерна.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

«В связи с рекордным урожаем какие цены на зерно у нас? Я понимаю решения, связанные с этими интервенциями и так далее. Есть другие инструменты поддержки. И настало время, когда их нужно использовать. Или используйте эти интервенции, но нужно поддержать нам производителей сельхозпродукции, с тем чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами», — подчеркнул глава государства.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин (он тоже принимал участие во вчерашнем заседании Госсовета) неоднократно направлял обращения в правительство РФ с просьбой включить механизмы поддержки крестьян. По итогам вчерашнего совещания, он, в частности, отметил:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

«Владимир Владимирович Путин дал объективную оценку: это результат очень серьезного, напряженного, высокопрофессионального и самоотверженного труда российского крестьянства. Целиком и полностью эти слова относятся к крестьянству Алтайского края. При этом Владимир Путин обратил внимание на проблему ценообразования на продукцию растениеводства, в первую очередь на зерно.

Еще раз, обратившись к главе правительства Дмитрию Медведеву, президент поручил подготовить эффективные предложения, чтобы крестьяне не понесли убытков от неблагоприятной ценовой ситуации. Сегодня большие объемы зерна на рынке привели к падению цен, что может отрицательно сказаться на экономике отрасли, конкретных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств», — пояснил алтайский губернатор.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеничные колосья

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Александр Карлин также считает важным донести до аграриев, что сейчас их проблема взята на контроль главой государства.

«Абсолютно уверен в том, что в ближайшее время будут приняты меры со стороны правительства России. Мы со своей стороны продолжаем активно взаимодействовать и с Министерством сельского хозяйства России, и с другими федеральными ведомствами. Делаем все от нас зависящее, чтобы оказать реальную помощь крестьянам», — заверил Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские аграрии, несмотря на природные катаклизмы, смогли собрать один их самых больших урожаев зерновых в России — более 5 миллионов тонн. Но еще задолго до окончания уборочной кампании цена пшеницы стала стремительно падать.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 0 4198

Сейчас закупочные цены на нее сложились ниже себестоимости не только на Алтае, но и других хлебных регионах России: Новосибирской, Омской областях, а также Зауралье и Забайкалье. В этой ситуации крестьян (именно они дают основную массу урожая) спасти от разорения могли бы государственные интервенции. О том, что они вот-вот начнутся, хотя, может быть, будут точечными, Александр Карлин говорил еще в начале октября.

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Увы, но у правительства РФ на этот счет была (или осталась?) иная точка зрения. Вице-премьер Аркадий Дворкович неоднократно заявлял, что стимулирование экспорта зерна выгоднее проведения интервенций.

О том же самом в первом полугодии 2017 года высказывался Минселхоз РФ: «Сейчас на внутрироссийском рынке зерна такая ситуация, что проведение интервенций не требуется, поэтому было бы целесообразно продать из госфонда зерно урожаев 2008—2013 гг. на экспорт».

Экспорт — это замечательно, но в случае с Сибирью, учитывая большую удалённость от портов и проблемы с вагонами, бесперспективно.

Между тем в первый месяц нового года только алтайские аграрии должны отдать банкам по кредитам и процентам, взятым под урожай, более 2 миллиардов рублей. Но многочисленные региональные просьбы, стекавшиеся в правительство РФ на протяжением нескольких последних месяцев, если и были услышаны, то на деле не происходило ничего, кроме забалтывания.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский комбайнёр

Интересно, будут ли сделаны оргвыводы по поводу бездействия мужей государевых?