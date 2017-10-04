Алтайский губернатор полагает, что зерновые интервенции будут не для всех

Барнаул, , 13:45 — REGNUM Губернатор Алтайского края Александр Карлин, вслед за главами Зауралья, Поволжья и Оренбуржья заявил об очевидной необходимости возобновить зерновые интервенции. Он полагает, что во избежание отрицательного влияния на ценовую политику государственные закупки должны стать одной из мер поддержки аграриев. Особенно это актуально для Алтая, где несмотря на погоны условия, намерены собрать не менее 4 млн. тонн зерна.

«Законодательство позволяет запускать интервенции локально — в отношении тех регионов, где есть необходимость поддержать уровень цен на зерно», — подчеркнул Александр Карлин.

Вместе с тем, вопрос поддержания цен на зерновом рынке глава региона охарактеризовал, как «очень деликатный».

«Здесь государство должно оптимально сочетать интересы производителей зерна, переработчиков и конечных потребителей, поскольку вся ценовая составляющая завершается на полке в магазине, где продается хлебобулочная продукция. Мы должны сделать все, чтобы потребитель получил в достаточном количестве качественную и доступную продукцию в виде хлеба и других мучных изделий», — считает губернатор Александр Карлин.

Напомним, ИА REGNUM опубликовало уже не одну статью о катастрофическом положении крестьян (особенно в хлебных регионах России), где цена зерна нового урожая упала уже ниже себестоимости. К примеру, в Алтайском крае только за последнюю неделю цену тонны пшеницы 3 класса уронили до 5600 рублей, тогда как в начале уборочной кампании она составляла, в среднем, 8300 рублей, а в уборочную-2016 года за нее давали более 10 000 рублей.

Есть основания полагать, что причиной тону послужил не только кризис перепроизводства, а налоговая политика государства, объявившего борьбу с незаконным возмещением НДС: в апреле 2017 года Федеральная налоговая служба объявила о зачистке рынка зерна от посредников. После этого была принята Хартия в сфере оборота сельхозпродукции.

По мнению некоторых экспертов, именно она частично спровоцировала это падение цен на рынке. Налоговики рекомендовали трейдерам закупать зерно у торговых домов агрохолдингов по агентской схеме или работать напрямую с хозяйствами агрохолдинга. Впрочем, крестьяне говорят, что посредников в новой схеме меньше не стало, а вот зерно стали закупать значительно дешевле, чем раньше с НДС, да и то не у всех.

«Посредники на рынке остались, только они «перекрасились» и стали агентами трейдеров, работают по доверенности», — подтвердил председатель крестьянско-фермерского хозяйства из Залесовского района Алтайского края.

Он, как и все другие аграрии, наделся на государственные интервенции.

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Между тем, далеко не все участники российского зернового рынка уверены в возобновлении торгов. Напомним, с учётом прогнозируемых 120 миллионов тонн зерна нового урожая и огромных остатков нереализованых хлебных рекордов прошлых лет, определиться с объемом госзакупок будет крайне сложно.

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Между тем, Правительство РФ считает, что стимулирование экспорта зерна выгоднее проведения интервенций. Как заявил в конце сентября вице-премьер Аркадий Дворкович, с экономической точки зрения выгоднее создавать условия для увеличения экспорта продукции, а не госзакупок.

О том же самом в первом полугодии 2017 года высказывался Минселхоз РФ: «Сейчас на внутрироссийском рынке зерна такая ситуация, что проведение интервенций не требуется, поэтому было бы целесообразно продать из госфонда зерно урожаев 2008—2013 гг. на экспорт».

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Судя по недавнему заявлению Александра Ткачева на правительственном часе, Минсельхоз так и не смог пока определиться со основным способом стабилизации внутренних цен на зерно в России. Активную работу в этом вопросе он пообещал в октябре.

В частности, на сайте Обедненной зерновой компании (ОЗК) 2 октября было заявлено о том, что производители и экспортеры зерновых из 13 регионов России получили 10% скидку на ж/д тарифы. Правда, вместо полного их перечня в информации указаны только 7 территорий: Воронежская, Орловская, Тамбовская, Оренбургская, Саратовская, Новосибирская и Омская области.

«Данное решение является беспрецедентным по значимости для производителей и экспортеров зерна, испытывающих напряжение по вопросам реализации рекордного урожая 2017 года, который по прогнозным оценкам Министра сельского хозяйства России Александра Ткачева составит 127 млн тонн. Рабочая группа показала эталонную оперативность при принятии масштабных решений — от начала проработки вопроса до вынесения решения около 1,5 месяца. Для контроля вывоза профицита зерна в указанных регионах Министерство сельского хозяйства РФ разработало систему учета, которую планируется обновлять ежедневно», — говорится в информации ОЗК.

Словом вопрос действительно «деликатный» выходит. Но довольны сложившейся ситуацией далеко не все. Особенно обидно за крестьян. Они больше всего пострадавшими выглядят.

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