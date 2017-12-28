Хабаровск, 28 декабря, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Дольщики, вложившие деньги в строительство домов бывшего «Дальспецстроя», ныне ГВСУ№6, совсем отчаялись получить своё жилье хотя бы в ближайший год. Поводом для таких выводов послужил выезд на стройки и беседы с руководством ГВСУ№6. У компании нет денег на оплату долгов энергетикам, еще не выплачены многомиллионные долги по зарплате, а в ближайшее время на улицу по сокращению отправятся 2000 работников. Региональные власти, тем не менее, попытаются сохранить предприятие, передает корреспондент ИА REGNUM.

77metrov.ru Дольщики

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В недостроенном жилом комплексе по улице Льва Толстого дольщикам объяснили, что достроить их жилье в обозримом будущем невозможно ни практически, ни теоретически. Та же история в другом ЖК — по улице Выставочной, хотя степень готовности здесь намного выше, чем по Льва Толстого. Чудом, по словам застройщика, можно будет считать окончание строительства в конце 2018 года.

Главная проблема — накопившиеся у ГВСУ№6 огромные долги перед энергетиками по различным объектам «Дальспецстроя». Денег на погашение долгов — нет. И уж тем более их нет на обеспечение электроэнергией строящихся объектов. Например, чтобы завести башенный кран, нужно, чтобы дизель генератор работал не меньше часа. Этот час стоит 5 тыс. рублей, — рассказало ИА Амурмедиа.

Именно претензии энергетиков и стали причиной остановки строительства по Выставочной, которое обещали завершить к Новому году.

Еще одна причина — отсутствие стройматериалов. У строителей нет средств на их приобретение. Того, что увидели дольщики на стройках гарантированно не хватит.

«Строители нам объяснили, что у них вообще ничего нет — даже складов нет для хранения стройматериалов. А откровенничать они стали после того, как им на руки выдали уведомления о сокращении», — рассказали дольщики.

ГВСУ №6 уже согласовало сокращения 2000 работников в 2018 году. Это при том, что компания претерпела массовые сокращения персонала в 2017 году — вместо 5984 работника осталось 3085. Без работы уже 2899 человек. К ним добавятся еще 2000. Где эти люди будут искать работу, на что будут жить, учитывая масштабный кризис в строительной отрасли региона — большой вопрос, ответа на который нет ни у строителей, ни у властей.

Строители рассказали дольщикам, что для нормальной работы на каждом объекте должны работать, как минимум, 4 бригады по 30 человек. А сейчас работает максимум одна бригада, да и то не в полном составе. Выработки никакой, заработка, соответственно, тоже никакого. А впереди — сокращение. Такие вот «подарки» к Новому году — и строителям, и дольщикам.

Дольщики Хабаровска опять пытаются попасть на прием к губернатору края Вячеславу Шпорту. Примет в канун Нового года их глава региона или нет — неизвестно. Но известно, что Шпорт вопрос по объектам «Дальспецстроя» будет пытаться решить в Москве с руководством Министерства обороны РФ. Также на итоговой ежегодной пресс-коференции Вячеслав Шпорт сообщил, что руководство ГВСУ №6 просило региональные власти не расторгать с ним договора и подчеркнуло, что не отказывается от своих обязательств. Вопрос только в том, кто и на какие деньги будет завершать строительство объектов, учитывая сокращения и долги.

Губернатор сообщил, что ГВСУ ведет переговоры о том, чтобы вести строительство совместно с другими застройщиками. Шпорт также подчеркнул, что регион не может потерять такую крупную строительную компанию — строить жилье в Хабаровском крае тогда будет просто некому.

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Чтобы добиться положенного им по закону, и по совести жилья, в строительство которого они вложили не только собственные, но и кредитные средства, обманутые дольщики Хабаровска обращались уже и к президенту России, и в федеральный Минстрой, и к председателю Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди. Но пока надежды на собственное жилье надеждами и остаются. В дальневосточной столице есть дольщики, которые ждут своих квартир 10 лет (ЖК «Казачья гора»), есть такие, кто ждет 3,4 и 5 лет.

Президент России Владимир Путин поручил в течение трех лет отказаться от долевого строительства жилья. Вместо него предлагается механизм проектного банковского финансирования. В числе строителей есть и те, кто за такое решение, есть и те, кто опасается, что российские банки, в погоне за наживой, начнут вовсю наживаться на строительстве, в результате стоимость квадратного метра в стране вырастет многократно.

20 декабря 2017 года Путин подчеркнул:

«Жителям важно не оказаться в такой ситуации, когда от одного механизма уже отошли, а другой еще не создан».

Глава государства также отметил, что переход будет осуществляться без сбоев и постепенно. Риски при этом лягут не на граждан, а на профессиональные институты.