Денвер, США, 27 декабря, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В городе Форт-Коллинз (штат Колорадо, США) олениха со своими детьми зашла в магазин на автозаправочной станции за сладостями, сообщает CBS Denver.

InspiredImages Олениха

Как сообщила продавец магазина Лори Джонс, она часто видит диких животных на улице перед магазином, но они никогда не заходили внутрь помещения. Однако в этот раз самка оленя осмелела и зашла в магазин.

«Она совершенно не обращала на меня внимания. Сначала разглядывала солнечные очки, потом мороженое и чипсы», — рассказывает Джонс.

Несмотря на политику магазина, запрещающую кормить животных, женщина сделала единственное, что смогла придумать — она подтолкнула олениху к стойке с арахисом. Взяв лакомство, животное вышло из магазина.

Спустя некоторое время самка вернулась в магазин, но уже не одна: позади животного стояли ее маленькие детеныши. Джонс ничего не оставалось делать, как угощать их лакомствами.

По ее словам, помимо оленихи с детьми, в магазин стали приходить и другие самки, а также взрослые самцы.

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