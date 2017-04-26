В США школьный автобус попал в аварию из-за оленя

Франкфорт, США, , 01:11 — REGNUM В результате ДТП со школьным автобусом в американском штате Кентукки пострадали 15 человек, передаёт Associated Press.

Авария произошла 25 апреля недалеко от города Лексингтон в юго-восточной части штата.

По предварительным данным, на дорогу перед автобусом вышел олень. Чтобы избежать столкновения с животным, водитель резко свернул в сторону, после чего автобус съехал с дроги и врезался в дерево.

Сообщается, что в результате аварии пострадали 14 школьников и водитель автобуса. Все они были госпитализированы.

Напомним, 6 апреля в городе Бедфорде (штат Массачусетс) в результате ДТП с участием школьного автобуса пострадали 23 учащихся и водитель.

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