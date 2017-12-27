Впервые за 20 лет будет обновлена Красная книга России
Москва, 27 декабря, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Впервые с 1998 года Минприроды РФ утвердило новый вариант Красной книги, в которую включены редкие и исчезающие виды животных, сообщил 27 декабря заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.
Списки животных утверждены министерством в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в РФ.
«Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и исключённых из Красной книги Российской Федерации», — цитирует слова Давыдова РИА Новости.
Сообщается, что корректировка перечней редких животных не велась уже 20 лет, хотя регламент ведения Красной книги предполагает перевыпуск издания раз в десятилетие.
Напомним, 25 декабря ИА REGNUM сообщало, что в Калужской области состоялась торжественная церемония презентации второго издания Красной книги региона. Издание выпущено тиражом в 1000 экземпляров. Красная книга будет распространена среди ведомственных организаций, учебных заведений и учреждений культуры области.
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В издании представлены данные о численности, особенностях, а также предпринимаемых мерах по защите 197 видов беспозвоночных животных и 103 видов позвоночных, обитающих в Калужской области.