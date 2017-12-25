В Калуге представили второй том региональной «Красной книги»

Калуга, , 21:17 — REGNUM В Калужской области состоялась торжественная церемония представления второго издания «Красной книги» региона «Животный мир», сообщили 25 декабря в пресс-службе областного правительства.

В мероприятии, которое прошло в инновационном культурном центе, приняла участие министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

Книга выпущена тиражом в 1000 экземпляров. Она будет распространяться среди ведомственных организаций, учебных заведений и учреждений культуры Калужской области.

Книга содержит информацию о численности, особенностях биологии и экологии, а также мерах по защите 197 видов беспозвоночных животных и 103 видов позвоночных, обитающих на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Калужской области в ходе заседания Общественного совета при губернаторе по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности было принято решение исключить из Красной книги 31 вид редких и вымирающих видов растений.

По словам Антохиной, в регионе за последнее время произошли позитивные изменения в экологической сфере. Она добавила, что решение было связано с тем, что численность растений перестала быть критичной.

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Напомним, первый том Красной книги Калужской области был выпущен в августе 2006 года.

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