Барнаул, 27 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Более 25 миллионов рублей субсидий получили с начала 2017 года восемь крупнейших алтайских предприятий, занятых экспортом сельскохозяйственной продукции. Как сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, к таковым относятся: «Алтайская крупа», «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, «Золото полей», «Мельник», «Алтайские мельницы», «Юг Сибири-Трейд», Алтайская внешнеэкономическая компания и «Алтай-Экспорт».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ребрихинский элеватор. Алтайский край

При общем объёме экспортированной продукции в 16,5 тысячи тонн, дотации в расчёте на одну тонну составили: мукомольно-крупяной и макаронной продукции — 1500 рублей, растительного масла — 1000 рублей, семян рапса — 1200 рублей и семян льна масличного — 1900 рублей. Причём поставки субсидировались не только в Китайскую Народную Республику, но и в Монголию.

Напомним, компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным (в том числе железнодорожным) транспортом осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2017 №1104. Но в течение всего года в соответствующую спектрограмму по поддержке экспорта продукции на внешние рынки вносились изменения.

«К первоначально обозначенным пунктам пограничных переходов в Бурятии (станция Наушки) и Забайкальском крае (станция Забайкальск) добавили пункты в Приморском крае (станции Гродеково и Пограничный). В перечень субсидируемых видов транспортировки помимо контейнеров включили крытые железнодорожные вагоны и цистерны», — пояснили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно в фургонах

Там же отметили, что в 2018 году работу в этом направлении продолжат. В перечне планируемых к отгрузке товаров — растительные масла, мукомольно-крупяная продукция в ассортименте, макаронные изделия, семена рапса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, повысить конкурентоспособность продукции Алтайского края на международном рынке и наращивать объемы отгрузок призвано соглашение, которое подписали накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин и генеральный директор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский элеватор, Зерновые

Речь идёт об открытии альтернативного канала экспорта алтайского зерна и продуктов его переработки через специализированный зерновой терминал ОЗК в большом порту Зарубино в Хасанском районе Приморского края. Его строительство будет завершено в конце 2018 года.

Если экспортёрам оказывается хоть какая-то помощь, то фермерам (именно они выращивают основную массу урожая зерновых на Алтае) рассчитывать пока не на что. В конце ноября рынок замер в ожидании повышения цен на пшеницу и до сих пор не ожил. В отсутствии интервенций и предстоящих выплат по кредитам у крестьян не так много вариантов: либо банкротство, либо продажа зерна ниже себестоимости.

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Что она собой представляет, рассказал недавно ИА REGNUM руководитель крестьянской-фермерского хозяйства из Шипуновского района Владимир Жданов:

«Покупка нормальных семян обойдется в 2000 рублей на гектар. Далее. На посев и уборку гектара зерновых уходит порядка 40 литров ГСМ (плюс дизельное масло). Это еще 1600 рублей. Затраты прошлых лет — 300 рублей на гектар. Зарплата с начислениями составляет как минимум 600 рублей на гектар. Внесение средств защиты растений и работа с ними — 1800 плюс 150 рублей за гектар. Из прочих расходов: перевозка транспортом — 80 рублей, обработка на току — 50 рублей, электроэнергия — 10 рублей, амортизация и текущий ремонт 150 рублей. Всяких прочих общехозяйственных производственных затрат набегает около 200 рублей. Итого — 6940 рублей», — пояснил аграрий.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

По его словам, за крайнюю партию пшеницы 3 класса ему заплатили 5075 рублей.

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Аналогичная ситуация складывается и в Томской области. В частности, руководители хозяйств Кожевниковского района высказали беспокойство тем, что их планы по техоснащению предприятий и реконструкции помещений остались без господдержки, пишет НИА «Томск».

"Несмотря на хорошие производственные показатели, которые определяют ведущее место Кожевниковского района в Томской области в агропромышленном секторе, настроение у селян далеко не оптимистичное, поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию сегодня несоизмеримы с затратами хозяйств на производство. Мы рассчитывали, что хороший урожай позволит решить проблемы увеличения заработной платы, обновления машинно-тракторного парка. Но сегодня выращенное нами зерно, по сути, никому не нужно. Его сложно продать даже по себестоимости», — заявил глава Кожевниковского района Александр Емельянов, слова которого цитирует газета «Знамя труда».

При этом он особо подчеркнул, что условия поддержки в АПК не должны меняться в течение года несколько раз, должны работать 5−10 лет и иметь продолжение, тогда можно чётко планировать, что и как производить.