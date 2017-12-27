Москва, 27 декабря, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 27 декабря, проведёт заседание Государственного совета, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Заседание Госсовета пройдет в Кремле и будет посвящено мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Члены Госсовета рассмотрят предложения в сфере улучшения инвестиционного климата в стране.

Также будут обсуждаться результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

На заседании с основным докладом выступит руководитель рабочей группы Госсовета — губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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