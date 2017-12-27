Вашингтон, 27 декабря, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Обеспокоенность в связи с заявлением ЦИК РФ о том, что российский блогер Алексей Навальный не будет баллотироваться в президенты России, выразил представитель американского Государственного департамента Клэй Ноэл, передает Russia Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков», — заявил Ноэл.

По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне считают, что Россия должна «провести честные выборы», а именно — прозрачные, справедливые и свободные.

Решение ЦИК также осудили в Европейском союзе: соответствующее заявление распространила Европейская внешнеполитической служба.

«Решение Центральной избирательной комиссии России о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах из-за предполагаемой судимости, вызывает серьёзные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря ЦИК выпустила постановление, согласно которому Навальный не зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на выборах 2018 года, поскольку у него нет «пассивного избирательного права» из-за непогашенной судимости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Навальный разместил в Twitter предупреждение МВД о недопустимости распространения материалов, «дискредитирующих представителей органов государственной власти РФ, политических деятелей».

Навальный призвал бойкотировать выборы как «нелегитимные» и пригрозил, что приложит все усилия для снижения явки.