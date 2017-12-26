Москва, 26 декабря, 2017, 19:02 — ИА Регнум. У оппозиционных кандидатов в президенты не программы, у них презентации самих себя, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Об этом он заявил 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На самом деле достаточно большая и всеохватывающая программа есть только у Владимира Путина, которая базируется на тех делах, которые он уже делал, — отметил эксперт. — На том, что уже есть определённый багаж, и, как правило, что-то из этого багажа уже реализовано и намечена программа продолжения. У остальных кандидатов в большей степени не программы, а презентации себя. Так устроена наша избирательная система, что часто кандидату нужно не донести что-то умное до избирателей, а произвести впечатление, что он умный и у него есть программа. Её никогда никто не читает, но все требуют, чтобы толстую программу показали и коротко о ней рассказали. Основные тезисы Жириновского все знают: «Мы за русских, мы за бедных», у Грудина проблема сложнее — он должен понравиться избирателям. Иными словами, если ты не понравился избирателям, то неважно, что у тебя замечательная программа».

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Эта же проблема, по мнению Смирнова, будет у Титова, причём в гораздо большей степени.

«Он очень часто уходит в экономику и что-то невнятно о ней рассказывает, а вместо этого нужно именно нравиться избирателям и производить впечатление, и тогда они будут прислушиваться к программе, — подчеркнул Смирнов. — Если кандидат изначально не нравится и вызывает раздражение, то никто его слушать не станет. У Собчак задача гораздо сложнее — ей надо показать, что она достойна заменить Навального для «протестников», а также что у неё именно либеральная программа. Её избиратель будет критиковать её именно за малый либерализм и малое антипутинство».

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Сложнее всего ситуация у Явлинского, поскольку ему, как считает Смирнов, придётся доказать, что при наличии Титова и Собчак избиратель всё равно должен голосовать именно за него.

«Собчак и Титов вместе раздербанят его классический электорат, — констатировал эксперт. — Ему будет тяжело удержаться».

Напомним, что члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты 26 декабря в 16:40 по московскому времени завершили голосование и приняли единогласное решение выдвинуть Владимира Путина в президенты России. Выборы, как известно, пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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Сам Владимир Путин заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец, но будет опираться на все политические силы и граждан России, разделяющих его взгляды на пути развития страны.