Москва, 28 декабря, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Какова роль Солженицына в легитимации нынешней политической системы России, пишет корреспондент ИА REGNUM Сергей Кременский.

Jsulib.ru «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!» Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»

Практически всё оправдание уничтожения СССР для «торжества свободы и демократии» нынешние политики, пребывающие у власти (да и их предшественники), черпают из признания литературных трудов Солженицына историческими документами. Документы эти «неопровержимо доказывают» уничтожение советской властью 60 млн граждан СССР в системе ГУЛАГ, который, таким образом, становится более масштабным преступлением, чем нацистские лагеря смерти. Лживость его подсчетов разоблачена уже неоднократно, в том числе и в постперстроечный период. Но Солженицын был и остается центральной фигурой, на которой держится конструкция безидеологичной современной РФ.

Ведь если отказаться от перестроечной аргументации, ставшей в свое время мировоззренческой бомбой, повредившей сознание беззащитных перед пропагандой советских людей, то становится непонятным, для чего рушили СССР. И какие основания находиться у власти может предъявить нынешняя элита? Тезис этот понимают не только те, кто любят Россию, но и ее противники. Нельзя ли использовать бездумное почитание Солженицына против тех его почитателей, которые находятся у власти? И что делать в случае, если этот вариант будет разыгран?

Читайте в статье: Наследие СССР или Солженицына: ложь оппозиции и самоубийство власти?

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