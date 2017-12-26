Москва, 26 декабря, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Представители творческой интеллигенции, вошедшие в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на пост президента, выражают мнения национального масштаба, считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Об этом он заявил 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я не вижу рисков и проблем, — признался эксперт, комментируя протестный потенциал деятелей искусства. — На предпочтения большинства представителей творческой интеллигенции «дело Серебренникова» не повлияло и коснулось лишь узкой московской тусовки — причем с определёнными идеологическими установками. Это не распространяется на всю среду. Надо понимать, что творческая интеллигенция — это не только те, кто живут и действуют внутри Бульварного кольца, но и сотрудники театров за пределами Москвы. Это достаточно широкий класс, который традиционно бесспорно лоялен к государству и власти».

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При этом он уточнил, что участие представителей искусства и культуры в этой инициативной группе объясняется тем, что «это лидеры мнений национального масштаба», на которых ориентируются люди, принадлежащие к другим возрастным и профессиональным группам.

«Это лидеры мнений, а не просто представители сами себя, — констатировал Кузнецов. — На предстоящих выборах творческая интеллигенция поддержит основного кандидата».

Напомним, что в инициативную группу, которая выдвигает Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства, вошли 73 представителя в том числе от театра, кино и эстрады. Попытки развалить консенсус из-за ложных интерпретаций «дела Серебренникова» очевидно не срабатывают. Отметим также, что решение о создании инициативной группы было принято 19 декабря на собрании сторонников российского лидера, в котором приняли участие ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие лица. В число участников группы также входят шахматист Сергей Карякин и сооснователь лидера отечественной IT-отрасли «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.

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