Москва, 26 декабря, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Решение Владимира Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца исходит из той логики, что он президент всех россиян, а не какой-то отдельной партии, считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Об этом он сегодня, 26 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Часто очень упреки раздаются с самых разных сторон, — отметил политолог. — Либералы говорят: «Ну как же так, сколько можно терпеть всевозможных патриотов и прочих?». Патриоты говорят: «Когда же настанет конец всем агентам Запада?». Коммунисты говорят: «Почему он до сих пор не устроил 1937-й год, как Сталин?». Каждый просит какого-то своего радикального решения вопроса, но задача президента состоит в том, чтобы обеспечивать баланс различных общественных сил. Только устойчивое общество может сохраниться. Как бы разные политические силы ни относились друг к другу и как бы ни спорили по разным политическим вопросам, они должны понимать, что для общества нужны и они, и их противники. Эту точку зрения всегда исповедовал Путин».

Однако, по мнению эксперта, этому балансу мешают радикалы, которые нарушают его и стремятся быть единственными на всём белом свете.

«С такими радикалами и несистемщиками РФ не по пути, — констатировал Матвейчев. — В инициативной группе, выдвинувшей Путина, достойны быть здоровые силы, которые служат России, но признают, что другие точки зрения тоже имеют право на существование».

Напомним, что в инициативную группу, которая выдвигает Владимира Путина на пост президента России, вошли представители таких партий, как «Гражданская платформа», «Зеленые», «Родина», «Патриоты России» и «Трудовая партия России». Кроме того, основного кандидата поддерживают парламентские партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

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