Путина поддержали здоровые силы, которые служат стране – Олег Матвейчев
Москва, 26 декабря, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Решение Владимира Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца исходит из той логики, что он президент всех россиян, а не какой-то отдельной партии, считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Об этом он сегодня, 26 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM.
«Часто очень упреки раздаются с самых разных сторон, — отметил политолог. — Либералы говорят: «Ну как же так, сколько можно терпеть всевозможных патриотов и прочих?». Патриоты говорят: «Когда же настанет конец всем агентам Запада?». Коммунисты говорят: «Почему он до сих пор не устроил 1937-й год, как Сталин?». Каждый просит какого-то своего радикального решения вопроса, но задача президента состоит в том, чтобы обеспечивать баланс различных общественных сил. Только устойчивое общество может сохраниться. Как бы разные политические силы ни относились друг к другу и как бы ни спорили по разным политическим вопросам, они должны понимать, что для общества нужны и они, и их противники. Эту точку зрения всегда исповедовал Путин».
Однако, по мнению эксперта, этому балансу мешают радикалы, которые нарушают его и стремятся быть единственными на всём белом свете.
«С такими радикалами и несистемщиками РФ не по пути, — констатировал Матвейчев. — В инициативной группе, выдвинувшей Путина, достойны быть здоровые силы, которые служат России, но признают, что другие точки зрения тоже имеют право на существование».
Напомним, что в инициативную группу, которая выдвигает Владимира Путина на пост президента России, вошли представители таких партий, как «Гражданская платформа», «Зеленые», «Родина», «Патриоты России» и «Трудовая партия России». Кроме того, основного кандидата поддерживают парламентские партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия».
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