Москва, 26 декабря, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В России в 2017 году ипотечное кредитование стало самым динамичным сегментом розничного кредитования, сообщили в АИЖК.

AlexanderStein Ипотека

По предварительным данным, с начала 2017 года объем выданных кредитов вырос на 35% по сравнению с 2016 годом и составил 2 трлн рублей.

Ипотечный портфель за год вырос на 15%, до 5,3 трлн рублей.

В АИЖК отметили, что развитию ипотеки в России способствовало снижение ставок, стабилизация стоимости недвижимости и рост номинальных доходов населения.

Так, с 2015 года ставка снизилась на почти 5 п.п. и на конец 2017 года составляет менее 10%. Соответственно ежемесячный платеж снизился более чем на 20%.

«Несмотря на относительно высокие темпы роста ипотечного рынка, остается значительный потенциал для его дальнейшего развития. В России наблюдается большой спрос на улучшение жилищных условий», — отметили в АИЖК.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), на российском рынке нет предпосылок для появления ипотечного пузыря. Ситуация на рынке жилья в России стабильная.

Напомним, ранее глава Минстроя Александр Мень заявлял, что в России в настоящее время отмечается высокое качество ипотечного портфеля. Это в свою очередь исключает предпосылки для ипотечного кризиса в стране.

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