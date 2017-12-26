Хабаровск, 26 декабря, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Не все жители Дальнего Востока смогут позволить себе традиционные дальневосточные деликатесы к новогоднему столу — лосося и красную икру. Цены в разных регионах ДФО разные, но всех их объединяет одно — они сильно подросли с прошлого Нового года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Цены на икру на Сахалине

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На Сахалине за килограмм красной икры сегодня на рынке «Восток» в Южно-Сахалинске нужно отдать 3500 рублей. В супермаркетах икра может стоить дороже — в районе 4000 тыс. рублей.

За килограмм кеты холодного копчения на том же рынке просят 800 рублей. Кило кижуча обойдется в 900 рублей, форели, копченой и слабосоленой — 1500 рублей, сёмги — 3500 рублей, нерки — 1400 рублей.

Сами продавцы говорят, что с прошлого Нового года красная икра подорожала примерно на 1000—1150 рублей, рыба, учитывая катастрофически провальную путину-2017, примерно на 40%.

Впрочем, на Сахалине есть свои особенности. Например, красная икра, добытая на Курилах, стоит почему-то дороже, чем сахалинская, — до 5−5,5 тыс. рублей.

В Хабаровском крае красная икра стоит по-разному в разных районах. Например, на побережье Татарского пролива, где лосося летом было ненамного больше, чем на Сахалине, проще говоря, не было практически совсем, красная икра стоит от 2800 рублей до 3500 рублей за кило. В Хабаровске, на Центральном рынке, от 3500 до 4000 тыс. рублей. Самая дорогая икра на рынке Хабаровска — та, что привезена с Камчатки. Что удивительно, на Камчатке лососевая путина — 2017 удалась на славу.

Копченая горбуша на побережье стоит в районе 450 рублей за кило, кета — 750 рублей, нерка в районе 900 рублей килограмм, а кижуч — до 1000.

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Цены на рыбу и икру на Камчатке поражают воображение. В этом регионе путина удалась — на зависть всем соседям. Тем не менее стоимость деликатеса в регионе только выросла по сравнению с сентябрем — октябрем. Если осенью приобрести икру можно было за 2500 рублей/килограмм, то сегодня продавцы просят от 2800 до 3900 рублей. Самая дорогая — икра кижуча. Этот вид лосося на Камчатке добывают до глубокой осени, икра самая свежая.

Однако Камчатка поставляет очень много рыбы на экспорт — по итогам 2016 года продукции за границу поставлено на 534 млн долларов. А в 2017 году регион отправил пробные партии в Евросоюз. Продавать дома по тем же ценам, что и на экспорт, невыгодно. Не с этим ли связан рост цен на рыбу и икру?

Цены на лосося холодного копчения — от 400 до 1200—1500 рублей за кило, горбуша дешевле, кижуч и нерка, соответственно, дороже.

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В Приморье сегодня за икру просят от 2500 до 2700 рублей. Цены по сравнению с осенью выросли незначительно, не более чем на 100−200 рублей. Речь о икре горбуши. Кетовая обойдется дороже — от 3000−3500 рублей за кило.

Как сообщало ИА REGNUM, провальная лососевая путина на Сахалине, значительное снижение подходов лосося в Хабаровском крае сильно разозлили местное население, подавляющее большинство которого, особенно в селах и поселках, ждет путину как основной источник заработка. На Сахалине все лето и осень не утихали «рыбные» митинги и пикеты. Островитяне собрали тысячи подписей под обращением к президенту России с просьбой ограничить, а местами вообще запретить лов лосося. Жители региона уверены, что неграмотная промысловая политика, браконьерство лишают их главного сокровища Сахалина — дикого лосося. Митинг за ограничение лова лосося под эгидой партии «Зеленые» прошел летом и в Хабаровске.

В октябре 2017 года эксперты Российского Рыбного союза обещали рост цен на икру к Новому году.

На Сахалине жесточайший дефицит икры испытывали даже рыбоводные заводы.