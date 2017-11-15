На Сахалине из-за провальной путины икра подорожала на 30%

Южно-Сахалинск, , 06:19 — REGNUM На Сахалине в магазинах цены на лососевую икру в 2017 году выросли на 20% и выше, поскольку лососевая путина для региона оказалось провальной, сообщает ИА REGNUM.

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Вице-президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий Матвеев отметил «Интерфаксу», что в 2017 году установлена самая высокая цена на лососевую икру, стоимость деликатеса выросла на 20−30% и выше. Один кг икры сейчас стоит на Сахалине 4 тыс. рублей. Это следствие неудачной лососевой путины.

Эксперт утверждает, что рыбопромышленники не отбили даже свои затраты, поэтому обвинять их и говорить о рентабельности не приходится.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Южно-Сахалинске состоялся пикет за введение жёстких ограничительных мер на промышленный вылов лосося. Кроме того, жители островного региона требуют усилить меры борьбы с браконьерами. Инициативу населения поддержали губернатор Олег Кожемяко и Росрыболовство.