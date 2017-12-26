Киев, 26 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Штраф за просрочку погашения задолженности «Нафтогаза Украины» российской компании «Газпром» ежедневно составляет $600 тыс., об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, сообщает «Россия 24».

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Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить российской нефтегазовой компании два миллиарда долларов США за поставленный газ, снизив годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров газа.

Кроме того, украинскую компанию обязали с 22 декабря уплатить проценты по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Однако заместитель председателя «Газпрома» отметил, что Москва пока не получила ни денег, ни штрафа. При этом по состоянию на 25 декабря сумма просроченной задолженности составила $1,8 млн, соответственно на 26 декабря — $2,4 млн.

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При этом Медведев уточнил, что общий долг «Нафтогаза» с учетом более раннего решения суда составляет более пяти миллиардов долларов. По его словам, суд решил частично отменить условие «бери или плати», чтобы избежать банкротства украинской компании.

Представитель «Газпрома» отметил, что Украина расценила такой вердикт как свою победу, поэтому в этом случае подходит поговорка «Плюй в глаза — все божья роса».

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