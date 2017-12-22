«Газпром» ответил на заявление «Нафтогаза» о победе в стокгольмском суде

Москва, , 17:46 — REGNUM «Газпром» не согласен с оценкой решения Стокгольмского арбитража «Нафтогазом Украины» как «победы» украинской стороны, следует из комментария, распространённого 22 декабря пресс-службой российской компании.

«Несмотря на звучавшие ранее заявления «Нафтогаза Украины», арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», — отмечают в «Газпроме».

Подчёркивается, что суд отклонил ключевые требования «Нафтогаза» и, в частности, отказал украинской стороне в праве на пересмотр цены на газ за период с мая 2011 года по апрель 2014 года, а также во взыскании переплаты за этот же период в сумме около $14 млрд.

Арбитражный суд постановил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство, и установил обязательность применения положений «бери-или-плати» до окончания срока действия контракта, говорится в сообщении «Газпрома».

В своём окончательном решении арбитраж обязал «Нафтогаз» уплатить в пользу «Газпрома» $2 млрд 18,9 млн просроченной задолженности за поставки газа, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Также «Нафтогаз» обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее в «Нафтогазе Украины» заявили о выигрыше арбитража. В частности, в компании отметили, что суд «полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009—2017 годы», а цена на газ за второй квартал 2014 года была понижена на 27% — с $485 до 352 за тысячу кубометров.

«Компания оценила общий положительный эффект от такого решения суда в более чем $75 млрд», — заявили в «Нафтогазе», напомнив, что украинская сторона также требует ещё до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту. Решение по данному иску ожидается в конце февраля 2018 года.

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