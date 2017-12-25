Москва, 25 декабря, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Причиной страшной аварии у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, скорее всего, является либо техническая неисправность с автобусом или же водитель не справился с управлением, считает председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, объясняя причины съезда автобуса в подземный переход.

Дарья Анотонова ИА REGNUM Страшная авария у станции метро «Славянский бульвар» в Москве

«Версий, скорее всего, две. Информация о том, что водителя подрезал другой участник движения, скорее всего, не подтвердится. Так что либо техническая неисправность, либо водитель не справился с управлением, например, по причине потери сознания. Я думаю, что тут нужно подождать окончания следственных действий, которые и ответят на все эти вопросы», — подчеркнул Янков.

Говоря гипотетически, поскольку окончательные выводы делать преждевременно, общественник отметил, что если бы речь шла об автобусе, принадлежащем «Мосгортрансу», где более тщательно следят за соблюдением водителями режима работы, то можно предположить, что у водителя неожиданно случился сердечный приступ.

Другое дело, если маршрут обслуживала компания из Подмосковья. К областным перевозчикам, в том случае, если данный маршрут обслуживали они, есть претензии, поскольку там вероятность переработки выше, а, следовательно, и вероятность того, что авария произошла из-за утомления водителя значительно выше.

«Что я хочу сказать про переработку, обычно по ночам водители не работают, авария произошла в первую половину дня, если бы дело было ближе к вечеру, тогда можно было бы предположить, что водитель работал с шести утра и переработал», — уточнил общественник.

Янков также не исключил и возможной так называемой «накопленной усталости», по его словам следователи проверят и эту версию. Однако подчеркнул, что в столице налажен достаточно жесткий контроль как за «Мосгортрансом», так и за оставшимися частными перевозчиками.

Что же касается возможной технической неисправности автобуса, то её также пока нельзя исключать. Председатель МОО «Союз пассажиров» считает, что в случае с московской системой контроля технического состояния транспорта, эта вероятность ниже, хотя и сохраняется. При этом он выразил обеспокоенность состоянием дел в Подмосковье.

«Естественно, что такие события случаются и с подвижным составом «Мосгортранса», но просто вероятность меньше», — заключил Янков.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате неконтролируемого съезда автобуса в подземный переход у станции московского метро «Славянский бульвар» пять человек погибли на месте и еще 10 пострадали.

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