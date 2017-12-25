Понедельник, 25 Декабря 2017 года
17:28:04 МСК

МВД подтвердило гибель пяти человек при наезде автобуса на людей в Москве

Происшествия

Автобус въехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар»

Москва, 25 декабря 2017, 16:18 — REGNUM  Пять человек погибли в результате въезда автобуса в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МВД России.

«По предварительным данным пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и представители других оперативных служб.

«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства», — отметили в МВД.

Сообщается, что водитель автобуса на данный момент задержан, с ним работают сотрудники полиции.

Как передавало ИА REGNUM, днём 25 декабря на Кутузовском проспекте в Москве водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего автобус съехал в подземный пешеходный переход. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин выразил соболезнования близким погибших в страшном ДТП

Читайте развитие сюжета: Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ДТП на западе Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить