МВД подтвердило гибель пяти человек при наезде автобуса на людей в Москве

Москва, 25 декабря 2017, 16:18 — REGNUM Пять человек погибли в результате въезда автобуса в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МВД России.
«По предварительным данным пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и представители других оперативных служб.
«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства», — отметили в МВД.
Сообщается, что водитель автобуса на данный момент задержан, с ним работают сотрудники полиции.
Как передавало ИА REGNUM, днём 25 декабря на Кутузовском проспекте в Москве водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего автобус съехал в подземный пешеходный переход. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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