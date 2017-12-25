МВД подтвердило гибель пяти человек при наезде автобуса на людей в Москве

Москва, , 16:18 — REGNUM Пять человек погибли в результате въезда автобуса в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МВД России.

«По предварительным данным пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и представители других оперативных служб.

«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства», — отметили в МВД.

Сообщается, что водитель автобуса на данный момент задержан, с ним работают сотрудники полиции.

Как передавало ИА REGNUM, днём 25 декабря на Кутузовском проспекте в Москве водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего автобус съехал в подземный пешеходный переход. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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