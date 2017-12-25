Симферополь, 25 декабря, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Президиум Крымского парламента принял 25 декабря обращение к Генеральной Ассамблее ООН, пригласив зарубежных коллег в гости, чтобы «развеять мифы», которые бытуют за рубежом в отношении российского полуострова. Таким образом, местные парламентарии ответили на принятую ранее резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«События весны 2014 года наглядно продемонстрировали, как народ Крыма встал на защиту основополагающего права каждого человека и гражданина — права на жизнь», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

По мнению депутатов, принятый ООН документ не соответствует основным принципам и положениям, заложенным во Всеобщей декларации прав человека, которая является базисным международным документом в сфере поощрения и защиты прав и свобод человека, а также другим международно-правовым актам в правозащитной области.

«Крымчанам досадно наблюдать этот процесс, в том числе потому, что решение о создании Организации Объединенных Наций принималось на Крымской земле», — сказано в обращении.

Крымские парламентарии также уверены, что резолюция игнорирует закреплённое в Уставе ООН, международных пактах по правам человека и декларации 1970 года право народов на самоопределение, реализованное в ходе референдума в марте 2014 года.

По их мнению, альтернативой являлась гражданская война, кровопролитие, которое продолжалось бы до настоящего времени, учитывая, что «во главе украинского государства продолжают находиться в том числе те, кто скрывает под маской демократии свои профашистские, антигуманные взгляды».

«Обращаемся к представителям стран — участниц ООН. Уважаемые коллеги! В очередной раз предлагаем посетить Крым и самим дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека в нашей Республике. С особым нетерпением будем ждать визита парламентариев из тех стран, которые поддержали предложенный Украиной проект Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил президиум Госсовета РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 3-й комитет Генассамблеи ООН проголосовал за принятие резолюции, текст которой предложила украинская делегация.

В документе, в частности, Россия названа «оккупирующей державой», которая незаконно установила в Крыму «законы, юрисдикции и управление». Также отмечалось, что на полуострове нарушаются права человека.

В поддержку резолюции высказались представители 70 стран, включая США и страны ЕС. Латиноамериканские и африканские страны воздержались от голосования, ещё 26 стран, включая Россию, Китай и Индию, отвергли документ.

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В ответ на данное решение власти Крыма заявили, что резолюция транслирует пропагандистские мифы Киева, террористический режим которого вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека.

«Эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека. Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН», — заявил, в частности, глава Крыма Сергей Аксёнов.