Вашингтон, 25 декабря, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Для того чтобы не попасть в так называемый «Кремлевский доклад» администрации США Конгрессу (в список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти), фигуранты списка должны ясно дать понять, что они независимы от Кремля, заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид в интервью «Коммерсанту».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным эксперта, до конца января 2018 года администрация США представит Конгрессу список приближенных к власти высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России. Данный список будет составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), который был подписан президентом Дональдом Трампом ещё в августе 2017 года.

По мнению Дэниела Фрида, приводимому изданием, попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут сразу автоматически введены санкции, однако впоследствии финансовые неприятности у этих людей вполне могут возникнуть.

«Этот доклад — ответ США на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», — подчеркнул Фрид.

Если фамилия чиновника или бизнесмена попадет в «Кремлевский доклад», считает эксперт, это может повлечь для него как запрет на въезд в США и арест активов на территории США, так и запрет на сотрудничество с ними для американских физических и юридических лиц.

«На практике это означает, что люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США», — отметил Фрид.

Кроме того, аналитик добавил, что чиновники или бизнесмены из России, не желающие попасть в этот перечень, могут попытаться повлиять на ситуацию, доказав, что не зависят от Кремля.

«Что могут сделать потенциальные фигуранты списка, так это дать ясно понять, что они независимы от Кремля и не служат его «денежными мешками», — сказал Фрид.

Российские власти, добавил он, должны понимать, что их действия не останутся без противодействия.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что введение широкомасштабных санкций США против РФ вызовет последствия, по сравнению с которыми холодная война покажется «детской забавой».

Греф подчеркнул существование возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT, которое рассматривается в качестве одного из ограничений. Такой шаг глава российского Сбербанка назвал «нерациональным».

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