Москва, 25 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В России установлен порядок определения предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Тарифы ЖКХ

Закон об «альтернативной котельной», меняющий систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, был принят в России летом 2017 года.

Так, если в настоящее время все тарифы регулирует государство, то новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены для конечного потребителя — уровня «альтернативной котельной», который должен будет гарантировать окупаемость вложений в отрасль.

В России в рамках реформы должны появиться ценовые зоны, внутри которых за обеспечение потребителей теплом будут отвечать единые теплоснабжающие организации.

Целевая модель будет поэтапно внедряться на территориях отдельных поселений, городских округов по согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований.

Предельная цена на тепло будет определяться ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника тепловой энергии.

Правила позволят установить на федеральном уровне единую для всех поселений, городских округов, в которых внедряется целевая модель рынка тепловой энергии, методологию и порядок расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию, выше которого единая теплоснабжающая организации не вправе поставлять тепловую энергию потребителям по нерегулируемым ценам.

«Расчёт предельного уровня цены будет базироваться на принципах сопоставительного анализа на основе эталонных показателей со стоимостью альтернативного теплоснабжения на основе наилучших доступных технологий, замещающего централизованное теплоснабжение (цена «альтернативной котельной»), определённого по расчётной модели цены «альтернативной котельной», разработанной Ассоциацией «НП Совет рынка», — говорится в пояснительной записке.

Предельный уровень цены на тепловую энергию будет рассчитываться и утверждаться органами регулирования.

Принятое правительством РФ решение позволит обеспечить внедрение целевой модели рынка тепловой энергии на территории отдельных поселений, городских округов, отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения.

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Как сообщало ИА REGNUM, модель «альтернативной котельной» поспособствует привлечению инвестиций в тепловую энергетику, но в то же время содержит определенные риски — в том числе возможность роста стоимости энергии для потребителя и снижение конкуренции из-за появления единых теплоснабжающих организаций.

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