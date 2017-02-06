Минэнерго поддержало цену на тепло ниже альтернативной котельной

Москва, , 19:07 — REGNUM Минэнерго поддержало предложение депутатов Госдумы о возможности установления фиксированной предельной цены стоимости за тепло, которая будет ниже расчетной цены альтернативной котельной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко во время парламентских слушаний в Госдуме.

«Мы понимаем, что для отдельных регионов подобного рода цена альтернативной котельной не нужна — им вполне достаточно ниже. Мы с коллегами-депутатами этот вопрос проработали, и у нас готовы поправки, которые позволяют устанавливать цены ниже цены альтернативной котельной, которые будут работать по такому же принципу — ниже можно, выше нельзя. Для многих регионов это будет абсолютно нормальным выходом из ситуации», — заявил он.

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Принятый в первом чтении Госдумой правительственный законопроект предполагает введение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) — «альтернативной котельной». Альтернативная котельная станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности, а цены будут договорными. При этом стоимость тепла в регионе не должна превышать стоимость «альтернативной котельной». Цена котельной будет рассчитываться с учетом строительства котельной и возврата инвестиций в строительство. Предполагается добровольный переход регионов на новую модель.