Бразилиа, 25 декабря, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Бывший игрок бразильского клуба «Шапекоэнсе» Жаксон Фолман, выживший после авиакатастрофы, забил гол в матче протезом ноги. Об этом сообщается в твиттере сборной Бразилии.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Фолман принял участие в благотворительном матче. На 63-й минуте он забил гол протезом, который был установлен ему вместо потерянной правой ноги.

«Это потрясающе. Жаксон Фолман, вратарь, который потерял правую ногу в крушении самолета «Шапекоэнсе», забил в благотворительном матче в Бразилии», — говорится в сообщении.

Напомним, авиакатастрофа произошла 28 ноября 2016 года в Колумбии. На борту самолёта находились 77 человек, включая 22 игрока футбольного клуба «Шапекоэнсе». Выжить удалось шестерым, включая Фолмана.

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