Выживший в авиакатастрофе футболист вернулся на поле

Барселона, Испания, , 10:47 — REGNUM Выживший в авиакатастрофе защитник бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Алан Рушел вышел на поле в товарищеском матче против «Барселоны».

Матч Кубка Жоана Гампера прошел 7 августа на домашнем стадионе каталонцев — «Камп Ноу». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых».

В составе «Барселоны» отличились Жерар Деулофеу (6-я минута), Серхио Бускетс (11-я минута), Лионель Месси (28-я минута), Луис Суарес (55-я минута) и Денис Суарес (74-я минута).

Алан Рушел вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 36-й минуте. Он является одним из трех футболистов бразильского клуба, которым удалось выжить в авиакатастрофе.

Напомним, в ноябре 2016 года Колумбии потерпел крушение самолет, на борту которого находились журналисты и игроки футбольной команды «Шапекоэнсе», направлявшиеся на матч Кубка Южной Америки. В результате крушения погиб 71 человек, выжили шесть человек. Причиной катастрофы стала нехватка топлива.

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