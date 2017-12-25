Киев, 25 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в Швейцарию по семейным делам, заявила его пресс-секретарь Ольга Лаппо на своей официальной странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

Она отметила, что «полуофициальных или неофициальных» встреч Яценюк в Швейцарии не планирует.

«Не стоит впадать в конспирологию. Это приватная семейная поездка», — написала Лаппо.

Напомним, 23 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали экс-премьера Украины в аэропорту Женевы. По словам Лаппо, Яценюка остановили на паспортном контроле по запросу России, однако спустя 10 минут пропустили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в первой чеченской войне бывший политик воевал на стороне боевиков.

По данным следствия, Яценюк входил в состав карательного отряда под руководством Александра Музычко, известным как Сашко Билый. Глава СКР отметил, что экс-премьер участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших в Грозном.

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