Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Берн, , 21:30 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы (Швейцария). Об этом сообщает пресс-секретарь политика Ольга Лаппо на своей странице в соцсети Facebook.

«Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне, — написала она. — За 10 минут все выяснили и пропустили».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в первой чеченской войне на стороне боевиков воевал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, Яценюк входил в состав карательного отряда, руководимого Александром Музычко по прозвищу Сашко Билый.

Бастрыкин уточнил, что украинский политик участвовал в как минимум двух вооруженных столкновениях, происходивших в Грозном.

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