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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка в аэропорту Женевы

Политика

23 декабря 2017 г. бывшего премьер-министра Украины задержали в аэропорту Женевы по запросу Москвы

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка в аэропорту Женевы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Яценюк

Киев, 23 декабря 2017, 23:28 — REGNUM  У Интерпола нет оснований для задержания бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в соцсети Facebook.

«Никаких препятствий для передвижения Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — говорится в заявлении.

В пресс-службе МВД Украины добавили, что обращение РФ в Интерпол с просьбой объявить украинского политика в розыск ранее было признанно необоснованным.

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Ранее пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что 23 декабря 2017 г. бывшего премьер-министра Украины задержали в аэропорту Женевы по запросу Москвы.

По ее словам, Яценюка отпустили через 10 минут после проверки документов.

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