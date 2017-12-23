Москва, 23 декабря, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в 14-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 79:68.

(сс) Peter Griffin Баскетбол

«Армейцы» организовали себе преимущество в 10 очков к большому перерыву.

Баскетболисты «Химок» сумели догнать соперника в третьей четверти, однако в последнем отрезке матча снова позволили ЦСКА увеличить отрыв.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 26 очков. Наибольшую результативность в составе «Химок» показал Алексей Швед, набравший 16 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. Команда набрала 33 очка после 14 матчей. «Химки» набрали 24 очка и идут на седьмом месте.

Баскетбол. Евролига 2017/18. 14-й тур.

ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия) — 79:68 (23:16, 20:17, 14:22, 22:13).

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