Москва, 21 декабря, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Новый российский пилотируемый корабль «Союз МС-08» сможет доставить экипаж на орбиту за три часа. Об этом 21 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия».

Thegreenj Союз-TMA7

По информации издания, первый запуск такого корабля может состояться в марте 2018 года. Окончательное решение о запуске будет принято после испытаний на грузовом корабле «Прогресс».

«Прогресс МС-08» будет запущен к МКС в феврале 2018 года и пройдёт по сверхкороткой трёхчасовой схеме. Если его полёт пройдет успешно, то пилотируемый «Союз» отправится к станции по новому маршруту.

«Одного тестового запуска достаточно. Надо просто проверить новую схему, и можно будет сразу переходить к ее использованию на пилотируемых кораблях — уже с мартовского пуска», — рассказал изданию первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Евгений Микрин.

Отмечается, что благодаря новому сверхкороткому маршруту нагрузка на пилотов существенно снизится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря экипаж в составе трёх человек на пилотируемом корабле «Союз МС-07» прибыл на МКС. Доставка осуществлялась по двухсуточной схеме, запуск на орбиту был осуществлён 17 декабря.

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