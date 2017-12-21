Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Руководители Ленинградской АЭС придерживаются позиции Росатома по отношению к перспективам майнинга криптовалюты на территории атомной станции. Ранее с такой инициативой выступал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Можно предполагать, что на площадках ЛАЭС будут лечить изотопами.

Rosenergoatom.ru ЛАЭС

Как передает корреспондент ИА REGNUM, директор станции Владимир Перегуда в четверг, 21 декабря, рассказал журналистам, что вопрос об использовании площадок действующих энергоблоков после окончательного вывоза с них ядерного топлива топлива находится в процессе рассмотрения, решения пока нет. Он напомнил, что топливо будут вывозить в течение 5 лет после остановки блока.

Первый из четырех действующих энергоблоков ЛАЭС предполагается вывести из эксплуатации в конце 2018 года.

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В сентябре 2017 года Александр Дрозденко предложил бизнесменам «подумать о создании центра для майнинга криптовалют» в области, а также выразил готовность участвовать в переговорах между бизнесом и «Росатомом» в части создания такой майнинг-фермы на территории освобождающихся площадей ЛАЭС.

Губернатор отмечал, что для получения биткоина требуются большие площади для процессинга и дешевая электроэнергия, а ЛАЭС как нельзя лучше подходит для этих целей.

«Я думаю, что если эту тему малый и средний бизнес поддержит, мы можем стать пионерами в Российской Федерации по созданию настоящего завода, который будет производить электронные деньги. Конечно, тема непростая, но для этого у нас есть очень хорошие перспективы», — говорил Дрозденко.

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Зато у проекта лечения изотопами — более серьезные перспективы. Директор ЛАЭС Владимир Перегуда отметил, что станция готова к внедрению этой технологии, но у нее нет соответствующих медицинских лицензий и технологий, ЛАЭС может только предоставлять помещения, персонал и сами изотопы.

«Вопрос пока не решен. Мы уже встречались с медиками и проектировщиками, но конкретных предложений пока не поступало. Тем не менее, мы надеемся, что такие предложения будут», — заявил Перегуда.