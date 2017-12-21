Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддерживает предложение о переименовании десяти Советских улиц в центре Санкт-Петербурга в Рождественские. Об этом он заявил 21 декабря в интервью изданию «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга. К примеру, Советские улицы носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан», — сказал Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала переименовать улицу Восстания в Знаменскую, а десять «номерных» Советских улиц в Центральном районе — в Рождественские. Знаменская улица стала улицей Восстания, а Рождественские — Советскими улицами, в 1923 году. При этом площади Восстания (до 1923 года — Знаменской площади) комиссией предложено оставить существующее имя, поскольку на площади находится одноименная станция метро, оформленная в контексте революционных событий 1917 года.

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«По площади Восстания, я считаю, Топонимическая комиссия правильно не стала принимать решение о переименовании. Место ассоциируется с революцией, это историческое событие мирового уровня. Плюс там есть архитектурный памятник советских времен — станция метро «Площадь Восстания», — прокомментировал Георгий Полтавченко.

По словам губернатора, в Петербурге насчитывается еще порядка сорока улиц, проспектов и переулков, чьи названия связаны с советской эпохой.

«Речь не идет о стирании карты памяти о советской эпохе, как это делают сейчас наши соседи, снося памятники всем подряд», — добавил градоначальник.

Полтавченко также заявил, что опасения больших расходов на смену названий являются «мифом», поскольку таблички на домах и так меняются регулярно, а единовременную замену документов гражданам делать не обязательно.

Напомним, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров ранее заявил, что Топонимической комиссии Петербурга следовало спросить «мнение народа», прежде чем рекомендовать городскому правительству вернуть исторические названия улицам.

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Предложение Топонимической комиссии вызвало возмущение у представителей левых и ветеранских организаций. Окончательное решение по вопросу названий принимает губернатор и правительство Санкт-Петербурга. Предложения же комиссии носят лишь рекомендательный характер.