Йошкар-Ола, 20 декабря, 2017, 22:38 — ИА Регнум. В феврале 2018 года в Марий Эл поступит 51 транспортное средство, которые ранее входили в парк авто‑ и электротранспорта Москвы. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев, выступая с отчетом о проделанной работе в 2017 году, сообщает ИА REGNUM.

Lvova Anastasiya Троллейбусы, Йошкар-Ола

«Мы заключили соглашение с мэром Москвы Сергеем Собяниным о безвозмездной передаче Марий Эл 34 троллейбусов и 17 автобусов», — поделился Евстифеев.

Он отметил, что транспортные средства в хорошем техническом состоянии, однако власти Москвы считают, что троллейбусы и автобусы устарели по дизайну.

«Они очень даже пригодны для работы в Йошкар-Оле», — заключил глава республики.

Кроме того, он сообщил, что в ноябре достигнуто мировое соглашение между МП «Троллейбусный транспорт» и налоговой инспекцией Йошкар-Олы, что помогло избежать банкротства транспортного предприятия.

«В результате проделанной работы правительством республики за счет средств республиканского бюджета было профинансировано на развитие предприятия около 41 млн рублей», — констатировал Евстифеев, добавив, что средства пошли на реструктуризацию долгов МП.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, многострадальное МП «Троллейбусный транспорт» уже несколько лет подряд проходит процесс выживания.

Читайте также: Долги перед энергетиками могут оставить Йошкар-Олу без троллейбусов

Угроза отключения энергии в отношении предприятия возникала трижды в 2013 году, и трижды в 2014 году. Не прошел без формирования долгов за электроэнергию и 2015 год.

Энергетики грозили ограничить энергоснабжение троллейбусов и в марте 2017 года.

Читайте также: Йошкар-Ола в очередной раз может остаться без троллейбусов

В прошлые года предприятие неоднократно пыталось добиться выплаты субсидий за перевозку льготных категорий пассажиров. Так, ноябре 2016 года в арбитраж поступил иск «Троллейбусного транспорта» к администрации Йошкар-Олы. Согласно документам, опубликованным в картотеке арбитражных дел, МП намерено взыскать с администрации города долг в размере 9,197 млн рублей за осуществление социальных перевозок в период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Предприятие должно было получить субсидии в размере 95,9 млн рублей, а получило только 86,8 млн рублей.

Читайте также: Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления

Суд поддержал МП и постановил выплатить задолженность в полном объеме. Однако администрация Йошкар-Олы подала ходатайство о рассрочке исполнения решения суда.

Глава Йошкар-Олы Евгений Маслов в феврале 2017 года говорил, что МП «Троллейбусный транспорт» является для города стратегическим. А процедура банкротства должна закончиться для предприятия финансовый оздоровлением, а не ликвидацией.