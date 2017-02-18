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Долги перед энергетиками могут оставить Йошкар-Олу без троллейбусов

Экономика
Задолженность организации превышает размер восьми периодов потребления

Йошкар-Ола, 17 февраля 2017, 23:22 — REGNUM  ПАО «ТНС энерго Марий Эл» может отключить энергоснабжение МП «Троллейбусный транспорт» (Йошкар-Ола) в связи с долгом за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании. По состоянию на 15 февраля долги транспортного предприятия достигли 80,6 млн рублей.

«ПАО «ТНС энерго Марий Эл» вынуждено идти на крайние меры в отношении МП «Троллейбусный транспорт». Долг организации превышает размер восьми периодов потребления. Если муниципальное предприятие не погасит задолженность, возможно нам придётся инициировать процедуру полного ограничения энергоснабжения», — говорится в сообщении предприятия со ссылкой на управляющего директора Андрея Шалиткина.

Для снижения объема задолженности энергетики предлагают троллейбусному парку ввести процедуру частичного самоограничения энергоснабжения 27,28 февраля и 1 марта с 9:00 до 12:00 мск. «В случае неисполнения обязательств по введению частичного самоограничения, гарантирующий поставщик будет вынужден ограничить энергоснабжение предприятия в эти же дни с 13:00 до 16:00», — подчеркнули в пресс службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в арбитражном суде рассматривается иск от УФНС Марий Эл о признании МП «Троллейбусный транспорт» банкротом. В качестве третьих лиц по делу привлекается Управление Пенсионного фонда РФ в Йошкар-Оле и администрация столицы Марий Эл. Общий объем исковых требований в отношении предприятия составляет более 98 млн рублей, в том числе страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии — 72,3 млн рублей, страховые взносы ОМС — 15,7 млн рублей, страховые взносы по дополнительному тарифу на сумму более 205 тыс. рублей.Энергетики также обратились в суд с целью взыскания задолженности. Согласно документам, опубликованным в картотеке арбитражных дел, «ТНС энерго Марий Эл» настаивает на оплате электроэнергии, потребленной в сентябре, октябре и ноябре 2016 года. Объем задолженности транспортников по каждому из заявлений составляет от 7,7 до 9 млн рублей. До настоящего момента суд принял решение о выплате долга за сентябрь в размере 7,787 млн рублей, включая неустойку.

Напомним, угроза отключения энергии в отношении МП «Троллейбусный транспорт» возникала трижды в 2013 году, и трижды в 2014 году. Не прошел без формирования долгов за электроэнергию и 2015 год. Однако в то время сумма задолженности составляла не более половины от долга-2017.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов на этой неделе заявил, что прохождение через процедуру банкротства должно закончиться для муниципального предприятия финансовым оздоровлением, а не ликвидацией компании. По его словам, «Троллейбусный транспорт» является для города «стратегическим» предприятием.

Читайте ранее в этом сюжете: Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления

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