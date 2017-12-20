Владимир, 20 декабря, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Владимирской области Елена Мазанько, в отношении которой возбуждено уголовное делом о получении взятки, временно отстранена от занимаемой должности. Об этом во время пресс-конференции 20 декабря сообщила губернатор Светлана Орлова, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава региона прокомментировала сразу все громкие уголовные дела о коррупции, о которых стало известно в 2017 году.

Kremlin.ru Светлана Орлова

«По Елене Мазанько — если это взятка, то это взятие с поличным. Торги все в открытом доступе. Пусть проверяют, что хотят. Давайте дождемся результатов. По «Тепличному» (ГУП «Комбинат «Тепличный» — прим. ИА REGNUM ). Там были вопросы, и мне докладывали мои замы. Это непростое предприятие, непросто было его вести с учетом кризиса, повышение цен было на электроэнергию. Там были моменты, которые с моими замами обсуждались. Я попросила Счетную палату проверить. Но пока ничего не доказано. Мы должны рассуждать тогда, когда примет решение суд. Кстати, временно мы Елену Ивановну отстранили, я как законопослушный человек приняла решение и подписала», — сказала Светлана Орлова.

Кроме того, Светлана Орлова высказалась и по поводу уголовных дел о получении взяток на общую сумму 16 млн рублей, которые расследуются в отношении экс-заместителя по строительству Дмитрия Хвостова. Светлана Орлова то ли ошиблась, то ли нечаянно сказала правду, заявив, что уволила Дмитрия Хвостова сразу после того, как узнала про уголовные дела.

«Жалко только, что год и шесть месяцев меня никто не проинформировал. И я эти вопросы задавала некоторым строителям», — отметила глава региона.

Напомним, что ранее Светлана Орлова отрицала связь между увольнением и уголовными делами. Она сообщала, что причиной отставки стали сорванные сроки по строительству важного для области социального объекта.

Еще одно дело, о котором вспомнила Светлана Орлова, — расследование в отношении директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексея Мигачева, который подозревается в превышении должностных полномочий. Напомним, что, по версии следствия, в 2015 году департамент выдал коммерческой фирме свидетельство об установлении факта открытия месторождения, а затем — лицензию на право проведения изыскательских работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых на открытом месторождении на участке «Астафьево» Александровского района. При этом лицензия была выдана без проведения аукциона, из-за чего бюджет недополучил более 40 миллионов рублей.

«По Мигачеву. У меня тоже были вопросы. Я в 2013 году отменила 12 лицензий. Так почему тогда по 12 лицензиям не было никаких дел? Мне мои коллеги доложили, что там нет нарушений. Поэтому борьба с коррупцией — это такое непростое дело, я согласна с вами. Поэтому давайте дождемся решений», — сказала Светлана Орлова.

Между тем глава региона напомнила, что вместе с ней в регион в 2013 году приехали всего пять-шесть человек. Остальные руководители — местные кадры.

«Конечно, я могла бы собрать людей из Москвы и привезти сюда. Но вы знаете, что со мной приехали всего пять или шесть человек. Все остальные — местные. Посмотрите, сколько людей из Москвы в других регионах. Но моя задача была, чтобы местные люди сами понимали, что они могут работать», — отметила губернатор.

ИА REGNUM отмечает, что трое из подследственных приехали в регион вместе со Светланой Орловой. К примеру, экс-глава ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов, который подозревается в получении взятки в крупном размере, является супругом главы регионального комитета по связям с общественностью и СМИ Риты Шляховой. Он был назначен на должность главы комбината три года назад, когда перебрался вместе с супругой в регион — после того, как Светлана Орлова стала губернатором.