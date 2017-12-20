Москва, 20 декабря, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Москва ведёт переговоры с резидентами инновационного центра «Сколково» о создании на территории Новой Москвы высокотехнологичных производств, заявил руководитель департамента развития новых территорий (ДРНТ) города Москвы Владимир Жидкин на пресс-конференции 20 декабря. По словам Жидкина, в данном случае речь идёт о размещении филиала особой экономической зоны.

Презентация ДРНТ screenshot Социология позволяющая московским властям с оптимизмом смотреть в будущее

«Она находится сейчас в Зеленограде, общая площадь всей зоны составляет чуть больше 200 га, а её емкость может составить 400 га. В рамках этого проекта мы с резидентами «Сколково» обсуждали создание их производств и двое из них согласились. Поэтому речь идет не только о создании индустриального парка, но и о возможности создания филиала особой экономической зоны в Новой Москве», — подчеркнул он.

Презентация ДРНТ screenshot Новая Москва

Жидкин отметил, что у новых территорий огромный потенциал: к 2035 году здесь можно построить 89,7 млн недвижимости всех видов, увеличив население с 300 тыс. до 1,5 млн человек.

Презентация ДРНТ screenshot Удалось достигнуть

Из достигнутого на сегодняшний день можно отметить 70 км новых автомобильных дорог, протяженность которых к 2012 году должна вырасти ещё на 217 км. Также построено 8 млн м кв. недвижимости, создано 100 тыс. новых рабочих мест. Возводятся социальные объекты и разбиваются новые парки для отдыха.

Презентация ДРНТ screenshot Траснпортный каркас

Транспортные проблемы останутся в фокусе городских властей как минимум до 2035 года. Здесь будут развивать сеть легкого электрического транспорта, строить метро, оно должно прийти в частности во Внуково.

Презентация ДРНТ screenshot Большие инфраструктурные планы

Наряду с транспортом, власти продолжат развивать коммунальную инфраструктуру. По словам Жидкина, вода из скважин, которая поступает в большинство жилых комплексов Новой Москвы, не очень высокого качества, поэтому принято решения продлить до новых территорий московский магистральный водопровод. Также ведутся работы по созданию магистральной канализации.

Презентация ДРНТ screenshot Возможности для развития

Глава департамента отметил, Новая Москва скрывает которые открываются в Новой Москве, как для жителей и бизнеса, так и для города в целом.

Презентация ДРНТ screenshot До 2035 года в развитие вложат 7 млрд рублей в текущих ценах

До 2035 года в развитие Новой Москвы столичные власти намерены вложить 7 млрд рублей (без учёта инфляции). По словам Жидкина, деньги в основном будут вкладывать в создание высокопроизводительных рабочих мест, и соответствующих современным запросам социальных объектов и общественных пространств.

Презентация ДРНТ screenshot Не будет забыт и отдых на природе

В ближайших планах создание 13 новых парков. Всего же на территории Новой Москвы будет 86 различных зон для отдыха.

Презентация ДРНТ screenshot Соцобъекты которые обещают построить к 2035 году

Что касается социальных объектов, то к 2035 году на новых территориях должны появится 125 объектов здравоохранения, 110 школ и 300 детских садов.

Презентация ДРНТ screenshot Рабочие места 2012-2017

Динамика создания рабочих мест на новых территориях после присоединения к Москве в 2012 году, по настоящее время. Количество рабочих мест, и их распределение по отраслям.

Презентация ДРНТ screenshot Сравнение мест приложения труда

Тем не менее, в Новой Москве сохраняется дисбаланс в сторону потребительского рынка, логистки и сферы обслуживания, однако власти по-прежнему полны оптимистичных планов переломить данные тенденции в сторону промышленности в целом и её высокотехнологичных сфер в частности. По крайней мере, как можно судить из представленных графиков, планы московских властей таковы.

Презентация ДРНТ screenshot Структура занятости в ТиНАО

Как отметил Владимир Жидкин, таким планам в немалой степени должны поспособствовать и переговоры в «Сколково», и дальнейшая строительная политика, упор в которой предполагается сделать на создании нежилой, деловой недвижимости.

Презентация ДРНТ screenshot Рабочие места и деловая недвижимость

Добавим, из приведенных графиков видно, что планы по развитию новых территорий в целом позитивны. Но вот чего в них увидеть нельзя, так это тех проблем, с которыми власти Москвы сталкиваются и ещё не раз столкнуться. Так, не все жители остались довольны принятыми правилами землепользования и застройки, не стихло эхо скандала с возобновлением эксплуатации закрытого было полигона ТБО «Малинки», властям придется ещё раз убеждать и убеждать жителей в том, что на этот раз полигон действительно закрыли окончательно.

Подробности читайте здесь: Кто лоббирует повторный запуск ТБО «Малинки» в Москве?

Ещё одной «горячей точкой» остаётся тема строительства дублера МКАД — трассы Солнцево-Бутово-Видное. Здесь недовольство проявляют и те, у кого новая трассы появится практически под окнами, и те, кого не устраивает, что для строительства дороги хотят вырубить Ульяновский лесопарк.

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С экологической точки зрения небезупречно выглядит и программа создания парков и зон рекреации. Идея закатывать в бетон зелёные территории вызывает протест у значительного количества москвичей. К сожалению, в погоне за сиюминутной выгодой столичные чиновники не принимают в расчёт те экосистемные услуги, которые проносит жителям города нетронутая природа.

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