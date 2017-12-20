Санкт-Петербург, 20 декабря, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Проект строительства инновационного центра «ИТМО-Хайпарк» в городе-спутнике Южный под Петербургом (Пушкинский район) будет реализован на принципах «умного города» (smart city). Об этом заявил 20 декабря губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе первого заседания совета директоров АО «ИТМО-Хайпарк».

ITMO University Университет ИТМО

Это акционерное общество, целиком принадлежащее РФ в лице Росимущества, займется реализацией амбициозного проекта. Ранее сообщалось, губернатор Петербурга сегодня единогласно избран председателем совета директоров АО «ИТМО-Хайпарк».

Как рассказали ИА REGNUM в ООО «УК «СТАРТ Девелопмент» (управляющая компания города-спутника Южный), в заседании совета директоров также приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент Университета ИТМО Владимир Васильев, член Экономического совета Санкт-Петербурга Захар Смушкин.

Георгий Полтавченко заявил, что на создание инженерной и транспортной инфраструктуры кампуса «ИТМО-Хайпарк» из городского бюджета в общей сложности будет выделено 4,5 миллиарда рублей. С первых дней 2018 года начнется подготовка проекта планировки территории, а также подготовка к проведению архитектурного конкурса.

«Мы планируем сделать этот конкурс международным, чтобы привлечь лучших специалистов в области создания smart city», — сказал Георгий Полтавченко.

Над концепцией кампуса, как «умного города», вместе работают власти Петербурга и Университет ИТМО, с использованием инновационных разработок в сфере ЖКХ и городского хозяйства.

Полтавченко также подчеркнул, что для Петербурга «этот проект будет драйвером развития экономики в рамках петербургской Стратегии 2030 и важным шагом в градостроительной политике».

В свою очередь, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил, что федеральный центр внес в проект петербургского кампуса первые 320 млн рублей, а в ближайшие три года на проект «ИТМО-Хайпарк» запланировано федеральное финансирование в объеме 1 млрд рублей ежегодно.

«Мы рассчитываем, что Петербург выполнит свои обязательства в том, что касается базовой инфраструктуры, но дальше этот проект должен развиваться в том числе и за счет частных средств», — сказал министр.

Читайте также: Сколково по-петербургски: кампус с концентрированным IQ по цене стадиона

«ИТМО Хайпарк» — совместный проект правительства РФ, правительства Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и Университета ИТМО. Новый кампус Университета ИТМО займет площадь порядка 400 тыс. кв. метров и включит в себя научные корпуса, инновационные производства, бизнес-инкубатор. Как ожидается, здесь будут учиться 3,6 тыс. студентов, и работать 3 тыс. сотрудников. Общий объем инвестиций в создание «ИТМО-Хайпарк» составит 41 млрд рублей. Уставной капитал одноименного АО — 321 млн рублей, 100% акций находится в федеральной собственности.

Читайте также: Смольный на ПМЭФ заключил договор на строительство города-спутника «Южный»

В городе-спутнике Южный планируется создание комфортной городской среды и новых центров развития Петербурга и Ленинградской области. Южный является стратегическим проектом Санкт-Петербурга. Строительство города-спутника должно начаться в 2018 году и продлится 15 лет. В Южном будет построено 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.