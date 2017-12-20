Москва, 20 декабря, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Интеграционный комитет «Россия — Донбасс» обратится в ООН с требованием признать войну в Донбассе актом геноцида со стороны Украины против жителей региона, сообщает 20 декабря «Луганский информационный центр».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

Согласно сообщению, заседание Интеграционного комитета прошло в Москве при участии делегаций из Донбасса и России. Присутствующие отметили резкое обострение военного конфликта на востоке Украины, в результате которого гибнут мирные жители и разрушается инфраструктура населенных пунктов.

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Происходящие события вынудили комитет обратится в ООН с призывом признать действия Киева геноцидом против русскоязычных жителей Донбасса. Несмотря на то, что представители комитета «Россия — Донбасс» «не питают иллюзий» относительно реакции международной организации на призыв, позиция комитета должна быть ясно озвучена, считают члены делегаций.

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«Очевидно, что киевские власти не собираются выполнять Минские договоренности, не готовы к конструктивному диалогу и намерены продолжать неприкрытое, планомерное убийство тех, кто защищает Донбасс», — говорится в заявлении Интеграционного комитета.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. При этом ситуация с каждым годом все ухудшается, о чем уже говорят даже на Западе. Так, представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что за 3,5 года войны стороны еще сильнее отдалились от выполнения Минских соглашений, чем в начале конфликта.