Лондон, 20 декабря, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании пришли к выводу, что грибы помогли сформироваться атмосфере Земли. Об этом сообщается в журнале Philosophical Transactions of The Royal Society.

Атмосфера

Учёные из университета Лидса отметили, что около 400−500 млн лет назад атмосфера планеты состояла из углекислого газа, метана и сероводорода. В этот период в ней начал накапливаться кислород.

Кислород стал вырабатываться первыми растениями, которые появись на суше. Однако им растениям для фотосинтеза была необходима насыщенная растворимыми солями почва, которой тогда еще не было.

По мнению учёных, в этом растениям помогли грибы, в симбиозе с которыми они существовали. Растения отдавали грибам часть синтезированной органики, получая взамен минералы.

Таким образом, как заключают исследователи грибы сыграли свою роль в процессе формирования атмосферы Земли.

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