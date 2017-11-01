Ученые «взломали» геном крупнейшего организма на планете

Будапешт, , 02:48 — REGNUM Геном обитающих в лесах темных опят с огромной грибницей расшифрован учеными Центра биологических исследований ВАН в городе Сегеда (Венгрия), пишет журнал Nature Ecology & Evolution.

Как пояснил научный сотрудник центра Ласло Надь, опята являются одними из самых опасных обитателей лесов. Зачастую именно они «ответственны» за разрушение лесов.

«Сегодня экологи активно пытаются найти пути борьбы с этим грибом и понимание того, как он устроен и работает, является первым шагом для решения этой задачи», — сказал он.

Цель работ по расшифровке ДНК грибов — установить гены, которые обеспечивают синтез разлагающих стенки растительных клеток ферментов. Гриб таким образом питается — за счет органических веществ растительных клеток. «Жертвами» гриба становятся деревья.

В ходе исследования выяснилось, что за эти опасные для деревьев процессы ответственны двадцать генов. Это открытие, предположительно, позволит разработать новые методы переработки древесины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что научные сотрудники Массачусетского технологического института и Гарвардского университета создали метод, основанный на системе CRISPR — для изменения нуклеотидной последовательности ДНК.

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