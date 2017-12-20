Москва, 20 декабря, 2017, 07:52 — ИА Регнум. С 2010 года количество посетивших столицу туристов выросло на 65%, сообщил 20 декабря первый заместитель руководителя департамента спорта и туризма московской мэрии Алексей Кондаранцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Чиновник отметил, что все последние годы во время рождественских и новогодних праздников в Москве отмечался рост показателей туристической индустрии. По его мнению, этого удалось добиться благодаря насыщенному графику зимних мероприятий в Москве, а также за счет мер по развитию столичной индустрии туризма.

«Количество туристов, прибывающих в Москву, по сравнению с 2010 годом увеличилось почти на 65%. В 2016 году столицу посетили 19 миллионов гостей, а к концу 2017 года эта цифра, как ожидается, достигнет отметки в 21 миллионов», — цитирует слова Кондаранцева РИА Новости.

Также заместитель руководителя департамента подчеркнул, что туристов привлекает насыщенный «календарь событий» в Москве, объединяющий свыше 500 культурных, образовательных и спортивных мероприятий — часто бесплатных.

Читайте также: В Москве озвучили число туристов из Китая по итогам 2017 года

Напомним, 3 ноября начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко заявил, что ожидаемый в 2018 году в столице турпоток может достичь 21 млн человек.

«Мы ждем больше 21 млн туристов в Москве и около 1 млн футбольных болельщиков», — информировал он собравшихся, добавив: «Это большая цифра для Москвы».

Читайте также: Москва ждет гостей: 21 млн человек посетят столицу в 2018 году