Оттава, 20 декабря, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Кампания по давлению на руководство Северной Кореи с целью его отказа от ядерной программы должна завершиться политическим урегулированием, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Gilad Rom Флаг КНДР

Глава Госдепа США заявил, что Белый дом поддерживает дипломатические переговоры с Пхеньяном. Однако давление на Северную Корею будет продолжаться до тех пор, пока Пхеньян не согласится на переговоры.

«Кампания по оказанию давления должна завершиться переговорами, — сказал Тиллерсон. — Мы не можем говорить с ними, пока не готовы говорить они».

Напомним, 19 декабря в Оттаве состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Канады и США. Также Тиллерсон в Канаде планировал встретиться с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Тиллерсон заявил, что переговоры с Пхеньяном станут возможными лишь после отказа Северной Кореи от ракетных испытаний. Хотя ранее, 12 декабря, он же говорил, что пора говорить с Пхеньяном, причем без предварительных условий.

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19 декабря издание «Нодон синмун» опубликовало статью, в которой говорится, что Пхеньян не согласен с предложением Тиллерсона о начале двусторонних переговоров без предварительных условий. Северокорейские власти подозревают, что Вашингтон хочет переложить на них ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове — вот и предлагает диалог.