Москва, 19 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) за 2017 год предотвратила 23 теракта в России. Об этом 19 декабря сообщил глава ведомства Александр Бортников в интервью «Российской газете».

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Как отметил глава ФСБ, в России на сегодняшний день выстроена общегосударственная система противодействия терроризму, в функции которой входят профилактика и борьба с терроризмом, а также минимизация его последствий.

«В результате принятых за последние шесть лет мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. В 2017 году было предотвращено 23 теракта», — сказал Бортников.

Также, по его словам, предпринимаются усилия по противодействию распространению идеологии терроризма и недопущению радикализации различных групп населения, в первую очередь молодёжи. В рамках этой работы в стране пресечена деятельность более 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности.

За последние пять лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, в России были осуждены свыше 9,5 тысячи человек, сообщил глава ФСБ, отметив, в частности, что практически полностью удалось ликвидировать бандподполье на Северном Кавказе.

Кроме этого, Бортников сообщил, что с 2012 года по сегодняшний день были осуждены 137 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов, а также прекращена работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, которые являлись инструментом зарубежного разведсообщества

В сфере обеспечения экономической безопасности за последние пять лет было предотвращено нанесение ущерба государству на сумму более 900 млрд рублей, сказал глава ФСБ.

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