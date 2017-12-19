Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» занял Валерий Карпин. Об этом стало известно сегодня, 19 декабря, сообщает ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru Ростовские болельщики

В клубной пресс-службе уточнили, что контракт с Карпиным заключён на 2,5 года.

Известно, что за плечами наставника должность генерального директора и главного тренера столичного «Спартака». Также Карпин побывал на тренерском мосту в клубе из второго дивизиона чемпионата Испании «Мальорка». В 2016 году специалист покинул армавирский «Торпедо», который не смог выйти из зоны вылета и покинул ФНЛ по итогам сезона 2015/16. После этого Карпин выступал в качестве эксперта и главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в начале декабря команду «Ростов», успешно выступавшую в прошлом сезоне под началом Курбана Бердыева, покинул Леонид Кучук. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Некоторые источники уточняют, что у Кучука не сложились отношения ни с командой, ни с болельщиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звёздный час футбольного клуба «Ростов» наступил после того, как пост главного тренера занял Курбан Бердыев, проработавший в этом качестве 2,5 года. За это время донская команда стала серебряным призёром чемпионата России, что позволило команде выйти в Лигу чемпионов УЕФА, а после — в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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