Вильнюс, 19 декабря, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Власти Литвы попробуют взыскать с «Газпрома» штраф в размере 42 млн евро за счет имущества российской компании в Европе. Об этом сообщила представитель литовского правительства Юргита Яцовскене, передает агентство BNS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

В Литве у «Газпрома» имущества нет, поэтому министерство юстиции подготовило проект постановления, которое позволит взыскать штраф за пределами страны. Документ будет рассмотрен правительством 20 декабря.

«Минюст выдвигает план мер по организации взыскания штрафа и процентов за пределами Литвы, если это потребуется. В нем предусмотрена роль каждого министерства», — сказала Яцовскене, отметив, что подробнее замысел пока не раскрывается.

Напомним, в 2014 году Совет по конкуренции Литвы постановил взыскать с ПАО «Газпром» штраф в размере более 123 млн литов (35,65 млн евро). Позднее и учетом пени сумма выросла почти до 42 млн евро. С точки зрения Вильнюса, российский концерн нарушил договор 2004 года, так как отказался от сделки по обмену газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовские приставы попытались взыскать с «Газпрома» штраф, недоплатив за купленный газ. Они попробовали наложить арест на средства, которыми предприятия расплачиваются за топливо.

Сделать это оказалось сложно, так как «Газпром» работает с литовскими компаниями по предоплате. Представители компании Achema и государственного предприятия газоснабжения Lietuvos duju tiekimas (LDT) заявили, что не располагают средствами, которые могут быть арестованы.

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