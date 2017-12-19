Москва, 19 декабря, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Роскачество провело экспертизу нового устройства от Apple — iPhone X. Об этом 19 декабря сообщается на сайте ведомства.

IPhone X

Согласно исследованию, iPhone X проиграл своему основному конкуренту Samsung, а также уступил предыдущим моделям смартфонов Apple.

«Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провело экспертизу iPhone X. По результатам исследования смартфон iPhone X получил меньше баллов в итоговой оценке, чем другие флагманы этого года, и даже проиграл смартфонам, вышедшим несколькими годами ранее», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что флагман Apple имеет лучшую камеру и дисплей. Суммарные показатели по данным параметрам признаны лучшими за всю историю тестирования.

Худшими среди параметров iPhone X оказались прочность, а также заряд батареи. Отмечается, что смартфон провалил проверку на прочность — так называемый барабанный тест, когда телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 сантиметров. После 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран.

По результатам тестирования, которое также включало в себя проверку качества звука и видео, производительности, скорости обработки данных, функциональности, прочности, водонепроницаемости, iPhone X занял 11-е место.

В первую тройку вошли устройства от Samsung: Galaxy S8, Galaxy S8+ и Note 8. Смартфоны Apple — iPhone 8 Plus и iPhone 8 заняли соответственно пятое и шестое места.

Напомним, после старта продаж владельцы iPhone X стали жаловаться на многочисленные дефекты. Выявились неполадки с FaceID. Кроме того, при долгом использовании смартфона на максимальной яркости мог выгорать дисплей, на холоде не работал сенсор, а из динамиков раздавался треск при воспроизведении музыки на большой громкости.

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