Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

09:44 Сегодня, 19 декабря, в Минском городском суде допросят обвиняемых по уголовному делу о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды (часть 3 статья 130 УК Белоруссии) — белорусских авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые в своих публикациях выступали против русофобии и роста влияния национализма в республике. Первыми допросят публицистов, а после них — свидетелей и экспертов. Судья — Игорь Любовицкий, а государственный обвинитель — представитель прокуратуры Минска Александр Король. Защита ранее выступила с ходатайством о том, чтобы первыми допросить экспертов, которые усмотрели в текстах журналистов экстремизм. По словам адвоката Шиптенко, прокурор должен уточнить обвинения, кроме того, всё обвинение в целом строится на составленном несколькими экспертами заключении. Судья в этом отказал.

09:50 Напомним, что рассмотрение уголовного дела в открытом судебном заседании началось в понедельник, 18 ноября. На протяжении нескольких часов подсудимым зачитывали обвинения. Всем троим журналистам предъявили обвинения в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, а Павловцу и Шиптенко ещё в ведении «незаконной предпринимательской деятельности». По первому обвинению им грозит до 12 лет лишения свободы. Все публицисты свою вину не признали.

10:00 Адвокат Юрия Павловца выступала с ходатайством об изменении для него меры пресечения. У журналиста есть несовершеннолетний ребенок. Судья отклонил прошение. Все фигуранты дела останутся под стражей до окончания процесса.

10:07 Напомним, что Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин, публиковавшие свои материалы в ИА REGNUM и других российских СМИ, были задержаны в декабре 2016 года. С тех пор они находятся под стражей. Роскомнадзор по результатам экспертизы в материалах журналистов признаков нарушения российских законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности» не обнаружил. Соответствующее письмо Роскомнадзора 18 декабря было приобщено к материалам дела. МИД РФ ранее также призывал подойти белорусскую сторону к рассмотрению этого дела максимально ответственно. Позиция ИА REGNUM состоит в том, что обвинения против публицистов не имеют под собой никаких оснований.

10:24 Все участники процесса на месте. Заседание началось.

10:28 Первым вызвали на допрос отца Сергея Шиптенко. Он не стал свидетельствовать против сына.

10:31 Дмитрий Алимкин заявил, что он блогер, а не журналист.

10:33 По словам подсудимого, с ИА REGNUM у него отношений не было, а познакомился с Юрием Баранчиком он на сайте «Однако», после чего Алимкин и Баранчик обменялись адресами своих электронных ящиков.

10:41 Алимкин отвечает на вопросы прокурора о размере гонораров, количестве публикаций, а также о том, давал ли ему кто-то темы для написания материалов. «Нет. Это было мое личное мнение», — заявил подсудимый. Он отметил, что псевдоним «Алла Бронь» не был с ним согласован, на самом псевдониме настоял Баранчик. Несколько раз под именем «Алла Бронь» выходили статьи не его авторства, сказал Дмитрий Алимкин. По словам подсудимого, он писал для ИА REGNUM, чтобы расширить свою аудиторию, а также чтобы люди обратили внимание на рост национализма и русофобии в Белоруссии.

10:53 На вопрос государственного обвинителя о том, почему в своих публикациях Алимкин писал «Белоруссия», а не «Беларусь», подсудимый ответил, что «хотел писать по-русски». Что касается настроений в белорусском обществе, то, по словам Дмитрия Алимкина, в последние годы в республике «русофобии стало покровительствовать государство». Алимкин, отвечая на вопрос прокурора, сказал, что в обвинении ему непонятна формулировка о разжигании розни к «представителям американского и немецкого мира». Подсудимый сравнил этот судебный процесс с гонениями в своё время на науку из-за теории Дарвина.

11:17 Продолжается допрос Алимкина. Обвинение уточняет множество деталей по поводу дат и формулировок.

11:18 Алимкин пояснил, что цитаты из его текстов и выводы экспертов, усмотревших в его материалах экстремизм, логически не соответствуют друг другу.

11:26 Читайте также: Роскомнадзор не нашел экстремизма в статьях белорусских авторов REGNUM

11:26 Отец Дмитрия Алимкина получил от судьи замечание за бурное реагирование во время судебного процесса.

11:36 Публицист дал свою оценку художественной белорусскоязычной литературе: «Моя точка зрения о белорусской литературе очень низкая». При этом у экспертов мнение диаметрально противоположное.

11:45 По словам Алимкина, точка зрения, согласно которой белорусский язык является диалектом, не оскорбительна для белорусов.

11:49 Сергей Шиптенко задаёт вопрос Алимкину о заключении экспертов.

11:52 Подсудимые ведут себя активно. Задают друг другу вопросы об обвинении.

11:52 [[[picture1]]]

12:04 Дмитрий Алимкин считает, что его преследуют за политическую позицию.

12:04 Следующим для дачи показаний вызван Юрий Павловец.

12:10 Павловец говорит, что его семья — пример того, как вместе живут люди разных национальностей. Поэтому, по словам подсудимого, если его обвиняют в разжигании национальной розни, то получается, что он разжигает такую рознь и в семье.

12:22 [[[picture2]]]

12:26 Павловец рассказал, что работал вместе с заместителем главного редактора ИА REGNUM Игорем Павловским, редактором EADaily Владимиром Зотовым, а также с Михаилом Паком из Lenta.ru. По его словам, он занимался историческими обзорами. Обвинения он считает сфальсифицированными.

12:41 Подсудимый высказался также по поводу статьи на ИА REGNUM про белорусскую идентичность, обратив внимание на то, что сам материал не вызвал никакой негативной реакции, а обвинение не установило умысел.

12:44 Павловец отмечает, что многие его цитаты вырваны из контекста. На материальные вознаграждения за статьи публицист согласился, потому что на заработную плату преподавателя прокормить семью нельзя.

12:47 Присутствующие на заседании аплодируют Юрию Павловцу, а судья призывает всех к тишине.

12:53 Подсудимый также напомнил о словах министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, который охарактеризовал белорусов как «развивающуюся нацию», за чем не последовало никаких обвинений. Также Павловец отмечает, цитируя депутата Игоря Марзалюка, что русские, белорусы, украинцы, грузины и другие существуют, но создавался и «единый советский народ».

12:57 Павловец рассказал, что его дед дошел до Берлина. «И тут, в Беларуси, отменяют георгиевские ленты, которые для меня всегда были символом Победы. Что мне думать?» — сказал подсудимый. Его допрос ещё не закончен, но пока суд объявил перерыв.

13:26 Напомним, что ранее бывший министр информации Белоруссии Лилия Ананич говорила, что российские контролирующие органы нашли в материалах белорусских авторов ИА REGNUM признаки экстремизма. Однако адвокат Сергея Шиптенко выступил с ходатайством о том, чтобы приобщить к материалам дела письмо Роскомнадзора, который эту версию опровергает. Судья удовлетворил прошение.

13:40 Также в первый день судебного заседания защита Шиптенко попросила суд приобщить к делу копию документа для налоговых органов Белоруссии от Владимира Зотова, где говорилось, что он перечислял средства Любови Шиптенко (матери обвиняемого) в счет погашения долга. При вычете этой суммы из всех средств получалось, что суммы для обвинений в «незаконном предпринимательстве» не попадают под действие Уголовного Кодекса Белоруссии. Прокурор не стал выступать против этого ходатайства.

14:06 Адвокат Юрия Павловца днём ранее просил суд вызвать членов экспертной комиссии, которые нашли в текстах белорусских авторов ИА REGNUM признаки экстремизма. Судья принял ходатайство адвокатов, но частично. В суд вызовут нескольких членов комиссии и независимых экспертов, но привлекать как свидетелей не будут.

14:20 18 декабря прокурор зачитывал обвинения Алимкину, Павловцу и Шиптенко в общей сложности более трех часов. В частности, государственный обвинитель перечислял полученные Павловцом гонорары за статьи примерно с 2010 года.

14:23 Перерыв закончился, в зале Минского городского суда продолжается допрос Павловца. Он подчеркивает, что не понимает, как высчитывали суммы, озвученные обвинением. По словам подсудимого, «следствие было предвзято, проводилось в спешке».

14:34 В качестве примера Павловец приводит полученные в марте 2016 года 30 тысяч рублей за работу по договору для Фонда стратегической культуры, которые прокурор также привел в обвинении о ведении «незаконной предпринимательской деятельности».

14:42 Кроме того, в белорусском законодательстве признак запрещённой деятельности ввели в 2015 году, и он не имеет обратной силы. Однако публицисту предъявляются обвинения за получение материальных вознаграждений ещё с 2010 года. «На каком основании меня в этом можно обвинять?» — задается вопросом Юрий Павловец.

14:51 Он отметил, что все тексты писал сам, после чего передавал их и авторские права на них заместителю главного редактора ИА REGNUM Игорю Павловскому. Публицист подчеркнул, что в своих статьях анализировал события и не относил себя к какой-либо конкретной нации, а целью было предупредить проблемы в отношениях между Россией и Белоруссией. Павловец также сказал, что, помимо ИА REGNUM, сотрудничал и с другими изданиями. Например, с EADaily, Lenta.ru, «Ритмы Евразии».

15:00 С Сергеем Шиптенко Павловец был знаком к моменту задержания около четырех лет, с Дмитрием Алимкиным познакомился только в СИЗО, с Юрием Баранчиком публицист был знаком с 2010 года. О псевдонимах «Алла Бронь» и «Артур Григорьев» Павловец сказал, что не знает, кто это. По словам подсудимого, статьи для ИА REGNUM и вовсе изначально предназначались для Фонда стратегической культуры. В российском информационном агентстве Павловец решил публиковать свои материалы, чтобы, помимо получения гонораров, мог доносить и свои мысли до других, а общая позиция редакции совпадала с точкой зрения публицистов по многим вопросам.

15:16 [[[picture3]]]

15:20 Допрос Павловца продолжается. Ему задаёт вопросы адвокат. Публицист отвечает, что не получал от редакций СМИ России какие-либо указания об искажении информации, он также не обладает приемами манипулирования сознанием и никакие этнические стереотипы не эксплуатировал. «Я, как историк, не знаю о таких стереотипах», — обратил внимание подсудимый.

15:22 На дачу показаний вызван третий подсудимый — Сергей Шиптенко. Судебное заседание продолжается уже шестой час, включая перерыв на обед.

15:43 «Самое яркое, что бросается в глаза — это то, что сегодня здесь судят свободную мысль», — отметил Шиптенко. Подсудимый также подчеркнул, что непонятно, почему обвинение выбрало определенный период получения денежных средств обвиняемым, поскольку статьи, по которым вменяются обвинения, от 2016 года.

15:49 Всех троих авторов ИА REGNUM взяли под стражу при обстоятельствах, отличных от тех, что им вменяют сегодня, заявил Сергей Шиптенко. По его мнению, статья о ведении «незаконной предпринимательской деятельности» стала «подпоркой» для обвинения в разжигании национальной розни. Это необходимо, чтобы дело против публицистов не выглядело как политическое, предположил Шиптенко.

15:54 «Товарищи!» — так публицист обращается к публике на заседании во время допроса. Также Шиптенко указывает на то, что часть переводов, которые были озвучены обвинением, являются лишь возвратом долга. Теперь, по словам подсудимого, ему надо доказывать, что он «не верблюд».

16:01 Журналист заявил, что выступал против того, чтобы «пропагандисты из Белтелерадиокомпании» освещали этот судебный процесс, однако они попали на суд и вновь называли подсудимых «российскими нацистами», хотя фигуранты дела даже не имеют паспортов РФ. В ответ на это судья Игорь Любовицкий напомнил, что суд открытый.

16:04 Сергей Шиптенко, который, помимо публикации в других изданиях, также занимался выпуском журнала «Новая экономика», объяснил, что получал некоторые переводы от читателей в качестве пожертвований. На них и осуществлялся выпуск журнала.

16:09 [[[picture4]]]

16:13 Публицист обвинения отвергает. По его словам, авторов хотят сделать «очагом кремлёвской пропаганды», однако оснований на то у следствия не хватает. Он также добавил, что псевдоним «Артур Григорьев» был сборным, под ним публиковались статьи не только Шиптенко. В ИА REGNUM Сергей Шиптенко числился внештатным корреспондентом, а в Белоруссии нет такой классификации в списке профессий, сказал журналист.

16:27 Сергей Шиптенко подчеркнул, что при публикации своих материалов в ИА REGNUM и других СМИ он преследовал только одну цель — «сближение братских народов Белоруссии и России».

16:46 В ходе допроса Шиптенко также заявил, что следствие «скинуло все расходы и переводы денег», которые получил публицист и члены его семьи, в одно дело. В частности, по словам подсудимого, часть средств он получал ранее в долг на строительство жилья от редактора ИА REGNUM Зотова, однако эти средства также были предъявлены обвинением.

16:50 По словам публициста, в заголовки материалов и в сами тексты в редакции вносили изменения. Шиптенко сказал: «Всё зависело от того, кто на другом конце провода. Часто мы не знали, кто там». Журналист также задался вопросом о том, как может разжигаться рознь между народами России и Белоруссии так, чтобы это было незаметно для российской стороны.

16:52 Второй день рассмотрения уголовного дела в отношении троих белорусских авторов ИА REGNUM в Минском городском суде завершился. В среду, 20 декабря, в 10:00 судебный процесс будет продолжен.