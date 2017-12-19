Москва, 19 декабря, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Более половины жителей России знакомы с содержанием большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Они следили за конференцией в прямом эфире или смотрели выпуски новостей. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина. 2017

Удовлетворены ответами главы государства более 80% граждан РФ, знакомых с содержанием пресс-конференции-2017.

Недовольными ответами Путина на вопросы журналистов остались 10% опрошенных.

Полностью всё выступление президента России заинтересовало 46% респондентов. Около трети опрошенных отметили, что их заинтересовали отдельные темы.

6% российских граждан охарактеризовали пресс-конференцию как интересную, но сильно затянутую.

5% опрошенных заявили, что конференция была скучной, такое же количество респондентов (5%) осталось разочарованным ответами главы государства.

Стоит отметить, что общий уровень удовлетворенности по итогам пресс-конференции-2017 года повторил максимальный результат 2016 года, в прошлом году ответами президента были довольны 88% жителей России.

Опрос проведен 15−17 декабря 2017 года. Опрошены 1800 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — интервью по телефону. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2017 года президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию — традиционную ежегодную встречу главы государства с российскими и иностранными журналистами. Пресс-конференции проводятся с 2001 года. Эта стала уже тринадцатой по счёту. Президенту было задано 55 вопросов.

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